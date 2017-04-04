MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN EK ZAM İSTİYORUZ

Fahrettin Yokuş

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Mart ayı enflasyonunu geçen aya göre %1.02 artarak, %4,34 olarak gerçekleşti.

Hükümet ile yetkili ama etkisiz konfederasyonun imzaladığı toplu sözleşmeye göre memurlar ve memur emeklileri 2017 yılının ilk 6 ayında %3 zam alacak.

TÜİK’in açıkladığı Mart ayı enflasyon rakamı memurun 6 ay boyunca alacağı %3 zammı eritti. Enflasyon şimdiden %4,34’e çıktı. Bu durumda memurların 6 ay için almış olduğu %3 zam eridi. Şubat ayı enflasyonunun da beklenenin üstünde çıkmasıyla memurlar 3. aydan itibaren kesesinden yemeye başlamıştı.

HÜKÜMETİN ENFLASYON HESABI 2. AYDA ŞAŞTI

Kamuda çalışan 3 milyona yakın memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi, hükümetin tutmayan enflasyon hesapları nedeniyle ekonomik kayba uğrayarak, enflasyon mağduru olmaktadır.

Bilindiği üzere, Memur-Sen’in 2016-2017 yılı toplu sözleşmesinde yaptığı enflasyon oyunu sebebiyle, memurlar 2016 yılında %1.8 enflasyon kaybına uğramıştı. En düşük memur maaşında ortalama aylık kayıp sosyal yardımlar hariç 37 TL, ortalama memur maaşındaki kayıp ise aylık sosyal yardımlar hariç 43 TL civarında gerçekleşmişti.

Anlaşılan o ki, hükümetin daha 3. Aydan şaşan enflasyon hesabı ile memurlar 2017 yılını da büyük zararla kapatacak, enflasyon karşısında ezilmeye devam edecektir. Ayrıca, memurlarımızın büyük bir bölümü de Mart ayı itibariyle %15’lik vergi diliminden, %20’lik vergi dilimine girmiştir.

EK ZAM TALEP EDİYORUZ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak, memurları ve memur emeklilerini yıllardır enflasyona ezdiren hükümeti kınıyoruz. Hükümetin yanlış enflasyon hesaplamaları, ülkemizin içinden geçtiği zor koşullar ve artan döviz; memur ve memur emeklilerinin belini bükmüştür.

Hükümeti, “memuru enflasyona ezdirmeyiz” sözünü tutmaya, memurların ve memur emeklilerinin mali haklarında iyileştirme yapmaya, enflasyon kaybının telafisi için acilen ek zam yapmaya davet ediyoruz.