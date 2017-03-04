MEMURA VERİLEN 6 AYLIK ZAM, 2 AYDA ERİDİ

Fahrettin Yokuş

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Şubat ayı enflasyonunu geçen aya göre %0.81 arttı. Geçen Ocak ayında enflasyon %2,46 olarak gerçekleşmişti.

Hükümet ile yetkili ama etkisiz konfederasyonun imzaladığı toplu sözleşmeye göre memurlar ve memur emeklileri 2017 yılının ilk 6 ayında %3 zam alacak.

TÜİK’in açıkladığı Şubat ayı enflasyon rakamı memurun 6 ay boyunca alacağı %3 zammı eritti. Enflasyon şimdiden %3,27’ye çıktı. Bu durumda memurların 6 ay için almış olduğu %3 zam eridi, memur 3. ay itibariyle kesesinden yemeye başladı.

HÜKÜMETİN ENFLASYON HESABI 2. AYDA ŞAŞTI

Kamuda çalışan 3 milyona yakın memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi, hükümetin tutmayan enflasyon hesapları nedeniyle ekonomik kayba uğrayarak, enflasyon mağduru olmaktadır.

Bilindiği üzere, Memur-Sen’in 2016-2017 yılı toplu sözleşmesinde yaptığı enflasyon oyunu sebebiyle, memurlar 2016 yılında %1.8 enflasyon kaybına uğramıştı. En düşük memur maaşında ortalama aylık kayıp sosyal yardımlar hariç 37 TL, ortalama memur maaşındaki kayıp ise aylık sosyal yardımlar hariç 43 TL civarında gerçekleşmişti.

Anlaşılan o ki, hükümetin daha 3. Aydan şaşan enflasyon hesabı ile memurlar 2017 yılını da büyük zararla kapatacak, enflasyon karşısında ezilmeye devam edecektir. Ayrıca, memurlarımızın büyük bir bölümü de Mart ayı itibariyle %15’lik vergi diliminden, %20’lik vergi dilimine girecektir.

EK ZAM TALEP EDİYORUZ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak, memurları ve memur emeklilerini yıllardır enflasyona ezdiren hükümeti kınıyoruz. Hükümetin yanlış enflasyon hesaplamaları, ülkemizin içinden geçtiği zor koşullar ve artan döviz memur ve memur emeklilerinin belini bükmüştür.

Hükümeti memurların ve memur emeklilerinin mali haklarında iyileştirme yapmaya, enflasyon kaybının telafisi için acilen ek zam yapmaya davet ediyoruz.