MEMURLAR GELİR VERGİSİNDE %5 İNDİRİM BEKLİYOR

Fahrettin Yokuş

Devletimizin gelirlerinin %87’sini vergi gelirleri oluşturmaktadır. Vergi mükellefi olsun olmasın, tüm vatandaşlarımız dolaylı vergiler dediğimiz çeşitli adlar altındaki tüketim vergileriyle devlete vergi ödemektedir.

Ülkemizde maalesef hükümetler her dönemde bütçe açıklarını doğrudan yada dolaylı vergileri artırarak kapatma yolunu seçmiştir. Ayrıca her geçen gün sayıları artırılarak çeşitlendirilen vergi kalemleri ve sık sık çıkartılan vergi affı yasaları ülkemizde büyük bir vergi adaletsizliğinin yaşandığının göstergesidir.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada; “2016 yılında düzenli vergi ödemeyenler için vergi barışı yaptık, 2017 yılında da vergisini düzenli ödeyenler için vergi indirimi yapacağız’’ dedi.

MEMURLAR DA VERGİ İNDİRİMİ İSTİYOR

Bilindiği üzere vergi oranlarında artan oranlı tarife uygulanmakta, elde edilen gelir dilimlere ayrılmakta ve her dilime ayrı vergi oranı uygulanmaktadır. Yani gelir arttıkça vergi dilimi yükselmektedir. Gelir vergisi oranlarını belirleyen kazanç dilimlerinin yıllar içinde neredeyse hiç artmaması nedeniyle çalışanlar, daha yılın ilk aylarında bir üst kazanç dilimine geçmekte ve ödedikleri gelir vergisi oranı %15’ten %20’ye çıkmaktadır. Böyle giderse önümüzdeki yıllarda maaş zamları memurun cebine girmeden vergiye gidecektir.

MEMURLARIN MAAŞLARI ENFLASYON KARŞISINDA ERİYOR

Hükümetle yetkili ama etkisiz Konfederasyon arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre; memurlara ve memur emeklilerine 2017 yılı için %3+4 artış yapılmıştı. TÜİK 2017 yılı ocak ayı enflasyonunu %2.46 olarak açıkladı. TÜİK’in açıkladığı ocak ayı enflasyon rakamı memurun 6 ay boyunca alacağı %3 lük zammı daha ilk ayda eritti. Memur ve emekliler enflasyon karşısında %3 değil, %0,54 zam almış ve Kamuda çalışan 3 milyona yakın memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi, hükümetin tutmayan enflasyon hesapları nedeniyle ekonomik kayba uğrayarak, enflasyon mağduru olmuştur.

Aynı zamanda döviz kurlarındaki artış ve temel gıda ürünlerine gelen zamlar memur ve emeklinin belini bükmüştür. Memur ve memur emeklilerinin alım gücü her gün daha da düşmektedir.

Memur ve emekliler hem vergi dilimlerinin yüksekliği hem de gerçekleşen enflasyonun dar ve sabit gelirlilerin enflasyonu ile aynı olmaması nedeniyle, her geçen yıl gelir kaybına uğramakta ve fakirleşmektedir. Artan enflasyon, sürekli yükselen döviz kurları karşısında günden güne eriyen maaşlar, Gelir Vergileri ile de insan onuruna yakışır bir hayat sürmeyi imkansız hale getirmektedir.

Biz Türk Büro-Sen olarak; Gelir Vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini, ya da maaş artışlarının vergi dilimleri dikkate alınarak buna göre yapılmasını memurlara yapılan artışların vergi ile geri alınmasının önüne geçilmesini her platformda dile getirmemize rağmen, maalesef bu güne kadar müspet bir sonuç alamadık.

Şimdi ise, Maliye Bakanı’nın vergisini düzenli ödeyenler için yapılacağını açıkladığı %5’lik vergi indiriminin, vergisi kaynaktan kesilen memur ve emeklilere de yapılmasını talep ediyoruz.