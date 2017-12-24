MENEMEN OLAYLARI - ŞEHİT KUBİLAY

Müfit Demirkol

Tam adıyla Mustafa Fehmi Kubilay , 1930 yılında Menemen'de yedek subay sıfatıyla askerlik görevini yapmaktaydı. Şeyh Esat’ın Manisa’da Nakşibendi tarikatını yaymakla görevlendirdiği Laz İbrahim tarafından yönlendirilen, Manisa tarafından gelen çember sakallı, sarıklı ve cüppeli dördü silahlı 6 kişi, 23 Aralık 1930'da sabah namazını takiben camiden aldıkları Yeşil Sancağı yola dikerek silah zoruyla etraflarına adam toplamaya başladılar. Elebaşılar arasında, Giritli Derviş Mehmet, Şamdan Mehmet, Sütçü Mehmet Emin, Nalıncı Hasan, Küçük Hasan vardı. Derviş Mehmet camide namaz kılanlara kendini “Mehdi” olarak tanıttı ve dini korumaya geldiklerini söyledi.

Arkalarında 70 bin kişilik Halife ordusu olduğunu, öğle saatlerine kadar şeriat bayrağı altında toplanmayanların kılıçtan geçirileceğini söyleyerek tehdit ettiler. Diktikleri bayrağın çevresinde dönmeye, tekbir getirmeye, zikretmeye ve “Şapka giyen kafirdir! Yakında yine şeriata dönülecektir.” diyerek bir isyan hareketi başlatmak istediler. Kasabaya halife ordusunun geleceği iddiası halkı korkuttu.

Olayların ilçedeki askeri birlikte duyulmasıyla, bir bilgiye göre; alay komutanı, yedeksubay Kubilay'ı olay yerine gönderdi. Kubilay bu hareketi bastırmak için bir manga askerle olay yerine geldi. Askerlerin yanından ayrılarak tek başına onların arasına girip teslim olmalarını istedi. Gruptan biri ateş ederek Asteğmen Kubilay’ı yaraladı. Karşıdan bunu gören askerler ateş açtılar. Fakat tüfeklerinde öldürücü etkisi olmayan manevra fişekleri vardır. Derviş Mehmet “bana kurşun işlemiyor” diyerek halkı kandırmaya çalıştı.

Kubilay yaralı halde cami avlusuna sığındıysa da, Derviş Mehmet ve arkadaşları peşi sıra geldiler. Derviş Mehmet, çantasını açıp testere ağızlı bağ bıçağını çıkardı ve yaralı Asteğmen Kubilay'ın başını kesti. Kesik başı yeşil bayrağın sopasına dikmeye çalıştılar ancak başaramadılar. Birisi ip getirdi ve Kubilay'ın başı yeşil bayrağın dikili olduğu sopaya iple bağlandı. Olay yerine yetişen Bekçi Hasan ateş edip gruptan birini yaraladı. Ancak açılan ateş sonucu o da öldü. Arkadaşının yardımına koşan Bekçi Şevki de açılan ateş sonucu öldü.

İşte Kubilayın başını kesen derviş Mehmet (daha sonra asıldı) bu gün kü Türkiyemizde uzun yıllar iktidarın hizmetlisi olarak çalışmış olan BÜLENT ARINÇ tır.

Bu aşamada askeri birlik olay yerine geldi ve komutan “Teslim olun!” çağrısı yaptı Ancak olay çatışmaya dönüşür ve askeri birlik ateş etti. Göstericilerden Derviş Mehmet de dahil bazıları ölürken, bazıları katı. Kaçanların hepsi daha sonra yakalandı.

Aradan tam 87 yıl geçti. Şimdi 87 yıl sonra yurdumuzun insanının yaşamakta olduğu şartlara gelelim. Hürriyet ve demokrasi özğürlüğü olarak tanımlanılan türban şekli ile hanımlarımız baş bağlamaya, erkeklerimiz sarık ve fes takmaya başladılar.

Müftülere de nikah kıyma yetkileri verildi. Hakem adı ile "kadılık" sisteminin temeli atıldı. İmam hatip okulları yaygınlaştı. Medrese ve tekkelerin benzerleri olan vakıf adı altında bir takım yurtlar,öğrenci evleri faaliyete geçirildi. Devlet dairelerinde, büyük millet meclisimizde sakallı ve atandıkları makamlara göre bilği ve yetenekleri olmayan insanlar çoğaldı. Yurdumuzun çeşitli yerlerinde Atatürk büstlerine karşı aleyte saldırılar yapıldı. Atatürk hakkında bir takım yalan sözler ile Atatürk düşmanlığı başlatıldı.

Böylece Atatürk ilkelerine ve laik Türkiye Cumhuriyetine karşı dini öne alarak , dini de bir noktada istismar ederek yeni bir islam cumhuriyetinin temelleri atılmakta oldu.

Çeşitli dini rütbeler ortaya çıkmaya başlatıldı. Asla şekilciliğin ve rütbenin olmadığı İslami düzeninin de dışına çıkılarak kendilerine göre yeni bir anlayış getirildi. Öyle ki, ne oldukları belli olmayan şahıslar yalan yanlış fetva vermeye başladılar. Topluma saygı kalmadı. Toplumumuzun örf ve adetlerini zaman zaman hiçe sayıp verilen bu fetvalar (!) sonucunda kadına karşı şiddet olayları arttı.

Eğitim "kolaylaştırıyoruz" anlayışı ile devamlı değişiklikler yapılarak zayıflatıldı. Doğu ve güneydğu anadolumuzda devam etmekte olan terör olayları ve silahlı kuvvetlerimizin mücadelesi bahane edilerek bu bölgelerde verilen eğitim şartları, batı anadoluya göre kolaylaştırlmak adı ile nerede ise yok edildi. Bu bölgelerde devamsızlık ve sınıfta kalmak kaldırıldı. Böylece toplumumuz cahilleştirilerek koyun sürüsü (!) haline getirildi.