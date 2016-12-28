Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Filosundaki Mercedes-Benz marka araç sayısını son yıllardaki filo alımları ile arttıran Orkun Grup yöneticileri, 25 adet Mercedes-Benz Arocs 4145 K aracı Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde törenle teslim aldı. Mercedes-Benz Türk ile uzun süreli işbirliklerini yeni bir anlaşma ile taçlandırdıklarını belirten Orkun Grup yöneticileri yeni araç yatırımını özellikle 3. Havalimanı inşaatında kullanacaklarını duyurdular. Orkun Grup 25 adetlik bu son araç alımıyla birlikte 2016 yılında toplam 53 adet Mercedes-Benz inşaat aracını bünyesine dâhil etti.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda imal edilen Mercedes-Benz Arocs 4145 K çiftçeker damper inşaat aracı 25 adet teslim edildi. Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde yapılan törene Orkun Grup Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karadeniz ve Orkun Grup yetkilileri, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali, Has Otomotiv yetkilileri, Kamyon & Otobüs Pazarlama ve Satış Grubu Direktörü ve Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır ve Mercedes-Benz Türk yetkilileri katıldılar.

Orkun Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karadeniz, bu araçları tercih etmelerindeki en önemli sebeplerin başında Euro 6 yakıt normlu yeni nesil inşaat araçların dayanıklılığı, yakıt ekonomisi, Mercedes-Benz’in geniş servis ağı ve yedek parça bulunabilirliği olduğunu vurguladı. Karadeniz ayrıca Mercedes-Benz Türk ile yıllara dayanan güven üzerine kurulu işbirliklerinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. Orkun Grup yönetimi, bu büyük yatırım ile hem sektördeki gücünü, hem de iş hacmini arttırmayı hedefliyor. 2016 yılında Mercedes-Benz Türk işbirliği ile yapılan toplam 53 adetlik araç yatırımıyla Orkun Grup’un Mercedes-Benz araç parkı 202 adede yükseldi.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv tarafından gerçekleştirilen bu satışta Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler’in de desteği alındı.

Mercedes-Benz Arocs 4145 K

Arocs inşaat grubu araçları damper, mikser ve pompa üstyapılarıyla şantiye ve dekapaj alanlarında ve hazır beton taşımacılığında kullanılıyor. Kesintisiz delikli profili sayesinde, çok çeşitli üstyapıların kolaylıkla monte edilmesine imkan tanıyan yeni ve mukavemeti artırılmış şasisi, Arocs kamyonunun gücüne güç katıyor. Damper üst yapısı için tasarlanmış Arocs 4145 K, zorlu inşaat koşullarında güçlü ayak ve motor freni ile iniş çıkışlarda kullanıcısına güven ve konfor sağlıyor. Dar ve manevra kabiliyetine ihtiyaç duyulan yollarda çift devreli servotwin direksiyon sistemi ile sürücüsüne güven verip, kullanım kolaylığı sunuyor. Mercedes-Benz Türk, Arocs 4145 K ile fiyat farkı olmaksızın 44 ton azami yüklü ağırlık paketiyle birlikte standart olarak çift diskli kavrama, 16 ton kapasiteye sahip diferansiyelli ve tahvil oranı iyileştirilmiş arka akslar ve parabolik arka makasları da müşterilerine sunuyor.