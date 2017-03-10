Mercedes-Benz Arocs inşaat sektörüne güç katıyor

İrem Subaşı / İllüzyonist

Günümüzde hazır beton, demir, çimento ve tüm inşaat malzemeleri alanlarında geniş ürün yelpazesiyle inşaat sektöründe ihtiyaçlara yanıt veren, 30 yılı geride bırakan Tüylüoğlu Grup, ağırlıklı olarak Mercedes-Benz Arocs 4142 beton mikseri olmak üzere 35 adet Mercedes-Benz kamyonu filosuna kattı.

Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen törende Mercedes-Benz Türk, Tüylüoğlu Grup ve Hassoy Motorlu Vasıtalar şirket temsilcileri bir araya geldiler. Tüylüoğlu Grup adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tüylüoğlu, Grup CEO’su Gökhan Tüylüoğlu, Genel Müdür Kıvanç Serin, Hassoy Motorlu Vasıtalar adına Genel Müdür Ahmet Tuna ve Kamyon Satış Müdürü Muharrem Eğrioğlu, Otobüs Satış Müdür’ü Selim Saral’ın katıldığı toplantıda Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı ev sahipliği yaptı.

Yeni Mercedes-Benz Arocs beton mikserlerin Türkiye’nin her yerinde hazır beton taşımasında ve uygulamalarında kullanılacağını belirten Tüylüoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tüylüoğlu, Mercedes-Benz Arocs kamyonların düşük yakıt tüketimlerinin bu yatırımda etken olduğunu ifade etti. Bir diğer önemli tercih sebebi ise Mercedes-Benz Türk’ün tüm Türkiye’de geniş yetkili servis ağının bulunması olarak bildirildi. Araç parkında ağırlıklı olarak beton mikseri üstyapılı kamyon bulunduran ve 120 adet özmal aracı bulunan Tüylüoğlu’nun araçlarının tamamı Mercedes-Benz markadan oluşuyor.

Mercedes-Benz Arocs inşaat kamyonları

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 2016 yılı başında üretilmeye başlayan Arocs kamyon ve çekiciler inşaat sektörü için özel olarak geliştirilen araçlardır. Zorlu koşullarda kullanıma uygun Mercedes-Benz Arocs inşaat serisi kamyonları beton mikserden damperli kamyona, çekicilerden beton pompasına kadar uzanan geniş kullanım alanına sahiptirler.

Sağlamlıkları, güçleri ve üstün yakıt ekonomileriyle 120 yıllık tecrübenin ürünü olan Arocs kamyonlar, en zorlu koşullar için üretildiler. Türkiye pazarına kamyon ve çekici olarak sunulan Arocs, yüksek beygir gücünde Euro 6 motorlar ile donatıldı.

Arocs kamyonlarda kullanılan şanzıman ve akslar motorla uyum içerisinde çalışarak optimum çalışma şartları sunuyor. Arocs kamyonlarda yer alan, tekerleklerin kilitlenmesini engelleyen ABS ve patinajı engelleyen ASR’den oluşan elektronik fren sistemi EBS ve standart olarak sunulan üç kademeli güçlendirilmiş motor freni sürücünün işini kolaylaştırıyor. Araçlarda opsiyonel olarak sunulan PowerBrake sayesinde motor freni gücü % 50 daha da artırılıyor.

Arocs inşaat grubu araçları damper, mikser ve pompa üstyapılarıyla şantiye ve dekapaj alanlarında ve hazır beton taşımacılığında kullanılıyor. Kesintisiz delikli profili sayesinde, çok çeşitli üstyapıların kolaylıkla monte edilmesine imkan tanıyan yeni ve mukavemeti artırılmış şasisi, Arocs kamyonunun gücüne güç katıyor.

Damper kullanımına uygun Arocs 3332 K, 3342 K, 4142 K, 4145 K, 3242 K ve 2032 K araçlar; mikser kullanımına uygun Arocs 3332 B, 3342 B, 4142 B ve hafifletilmiş mikser 3236 B araçlar sayesinde tüm inşaat uygulamalarına uygun bir Mercedes-Benz Arocs mutlaka bulunuyor. Arocs pompa araçları Arocs 3342 P, Arocs 4142 P ve Arocs 4442 P olmak üzere her uzunlukta pompa üstyapısına uygundur. Bu araçlarda standart olarak otomatik şanzıman ve pompa üstyapısına uygun yüksek tork çıkışlı PTO (NMV) bulunuyor.

Arocs 4142 K 8x4 konfigurasyona sahip araçta OM 471 ekonomik motor bulunuyor. Bu motorlarda düşük devir aralığında torkun oldukça yüksek olması, zorlu arazide çekişi kolaylaştırıyor. Daha geniş tork aralığı arazide çok daha uzun süre aynı viteste kalınabilmesini sağlıyor.