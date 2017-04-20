Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve All-Terrain modelleri ile Mercedes-AMG GT R Türkiye’de ilk kez İstanbul Autoshow 2017’de görücüye çıktı

Svetlana Williams

Bu yıl 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, kompakt sınıftan SUV’lara kadar hemen her sınıftaki otomobilleriyle yer aldığı İstanbul Autoshow 2017 fuarında Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve All-Terrain ile Mercedes-AMG GT R modellerini Türkiye’de ilk kez otomobil severlerin beğenisine sundu.

Mercedes-Benz’in orta sınıf SUV segmentinde ilk kez prizden şarj edilebilen hibrit özelliğini sunduğu GLC 350 e 4MATIC modeli, İstanbul Autoshow 2017’de önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Mercedes-Benz görkemli standında geleceğin otomobillerini de tanıtıyor. Marka, 2016 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtımı yapılan Vision Mercedes-Maybach 6 konsept otomobili ile geleceğin ipuçlarını şimdiden veriyor.

2017 yılı itibariyle Mercedes-Benz Türk’ün tüm otomobillerinde sunduğu uzaktan erişim hizmeti Mercedes me connect uygulaması, İstanbul Autoshow 2017 kapsamında düzenlenen özel aktiviteler ile deneyimlenebiliyor.

1967 yılında Otomarsan ismiyle kurulan ve bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan, Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden Mercedes-Benz Türk, 20 Nisan 2017’de kapılarını aralayan ve 30 Nisan 2017 tarihine kadar otomobil severleri bir araya getirecek İstanbul Autoshow 2017’de 12. holdeki geniş standında kompakt sınıftan geniş hacimli SUV’lara, geleneksel sedan otomobillerden coupé’lere, çevre dostu hibrit otomobillerden performans standartlarını belirleyen Mercedes-AMG modellerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesini sergiliyor.

Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve All-Terrain modelleri ilk kez İstanbul Autoshow 2017’de

Etkileyici coupé gövde orantıları, heyecan uyandıran tasarım ve uzun yol konforu sunan dört kişilik yaşam alanıyla yeni E-Serisi Coupé ve arazi sürüşü odaklı tasarım detaylarıyla güçlü ve sağlam bir sürüş sunan yeni E-Serisi All-Terrain’in Türkiye lansmanları, İstanbul Autoshow 2017’de gerçekleşti.

Yeni E-Serisi Coupé, kapsamlı akıllı telefon entegrasyonu, geniş ekranlı dijital kokpit ve isteğe bağlı olarak kısmi otonom sürüş imkânı sunan yeni sürüş destek sistemleri de dahil E-Serisi ailesinin sahip olduğu bütün gelişmiş elektronik sistemleri de bünyesinde barındırıyor.

Station wagon otomobillerin pes ettiği yollarda, yerden yüksek yapısı ve standart olarak sunulan sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile Mercedes-Benz E-Serisi All-Terrain ise sorunsuz bir şekilde yoluna devam ediyor.

Mercedes-Benz’in orta sınıf SUV segmentindeki ilk prizden şarj edilebilen hibrit otomobili: GLC 350 e 4MATIC

Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC, orta sınıf SUV olarak konumlandırılan ve Mercedes-Benz’in bu segmentteki elektrikli sürüş özelliğine sahip ilk modeli olarak markanın tutkunlarının beğenisine sunuluyor. GLC 350 e 4MATIC, tüm Mercedes-Benz modellerinde olduğu gibi üstün güvenlik, son teknoloji sürüş yardımcı sistemleri ve dinamik tasarım gibi özelliklerinin yanı sıra çevre dostu motoru ile de öne çıkıyor. Konfordan ödün vermeden atak ve sportif bir sürüşü beraberinde getiren otomobil, 320 BG (235 kW) toplam sistem gücüyle 0’dan saatte 100 km hıza sadece 5,9 saniyede hızlanabiliyor ve 235 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor. Dinamik karakterli SUV, 59-64 g CO 2 /km karma emisyon değeriyle sınıfının en iyi değerine imza atıyor.

Vision Mercedes-Maybach 6 ile geleceğin otomobil konsepti

2016 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Mercedes-Maybach Vision 6, İstanbul Autoshow 2017’de önemli bir yenilik olarak sergileniyor. Aero-Coupé’nin görkemli zamanlarına gönderme yapan 2+2 kişilik otomobil, bu geleneği geleceğe taşıyor. Klasik tasarım öğelerini abartılı bir şekilde yeniden yorumlayan coupe, aynı zamanda Mercedes-Benz’in tasarımdaki “duyusal yalınlık” felsefesine sadık kalıyor. Yaklaşık 6 metre uzunluğa sahip olan Vision Mercedes-Maybach 6, bir elektrikli otomobil olarak tasarlandı. Elektrikli motor 750 BG (550 kW) güç üretirken aracın altına gizlenen ince bataryalar 500 km’lik bir menzil sağlıyor.

Mercedes me connect ile otomobiliniz hep cebinizde

Türkiye’de tüm Mercedes-Benz otomobillerde 2017 yılı itibarıyla sunulmaya başlanan Mercedes me connect hizmetleri ile akıllı telefonlar ve tabletlerden artık araç sahiplerinin otomobillerine uzaktan erişimi mümkün oluyor. Standart sunulan servisler kapsamında 2017 model tüm otomobillerde Mercedes-Benz acil çağrı sistemi, bakım yönetimi, uzaktan arıza teşhisi, kaza yönetimi ve arıza yönetimi hizmetlerinden süresiz yararlanılıyor. Standart olarak sunulan Remote Online hizmetleri sayesinde ise uzaktan merkezi kilit kontrolü, uzaktan araç durumuna erişim, ilave ısıtıcının programlanması, park edilmiş konum bilgisi, araç takibi ve coğrafi sınırlandırma hizmetlerinden ilk 3 yıl ücretsiz olarak yararlanılabiliyor. Remote Online donanımına ek olarak 360okameralı park yardımcısı ve KEYLESS-GO donanımlı yeni E-Serisi otomobiller ise araç dışından park etme yardımcısı hizmetinden ilk üç yıl ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Mercedes-Benz Türk, tam 18 farklı modelini İstanbul Autoshow 2017’de otomobilseverlerin beğenisine sunuyor. Sergilenen otomobiller: