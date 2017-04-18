Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, "İşin Yıldızları" ile Türkiye'nin 5 Farklı Şehrini Ziyaret Etti!

İrem Subaşı / İllüzyonist

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, “İşin Yıldızları” olarak adlandırılan modelleriye bir ay boyunca Türkiye’nin 5 noktasını kapsayan turla toplam 4.430 km yol katetti.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, düşük yakıt tüketimi ve hesaplı bakım fiyatlarıyla ticarette fark yaratıyor.

Aylık 0,69 faiz oranıyla ve 742 TL’lik ödeme tutarıyla müşterilerine kolaylık sağlayan ve “İşin Yıldızları” olan araçlar müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, müşterilerinin yorum ve beklentilerine göre tasarlanarak ticarette fark yaratıyor. “İşin Yıldızları” olarak adlandırılan Mercedes-Benz Vito Mixto, Vito Kombi, Vito Panelvan ve Sprinter Panelvan araçlar, ister şehiriçi trafiğinde ister şehirlerarası yollarda hem sürücünün güvenliğini ve konforunu ön planda tutuyor hem de düşük yakıt tüketimi, düşük emisyon değerleri ve geniş iç hacmi ile müşterilerine ticarette de kolaylık sağlıyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, 6 Mart 2017 tarihinde başladığı “İşin Yıldızları” tanıtım turunu 11 Nisan 2016 tarihinde tamamladı. Tur süresince Mercedes-Benz Vito Mixto, Vito Kombi, Vito Panelvan ve Sprinter Panelvan araçlar; sırasıyla Mersin, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul’da müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın „İşin Yıldızları“ olarak adlandırılan araçları hakkında tanıtım turu boyunca toplam 2.500‘ün üzerinde kişi bilgi aldı. Yol boyunca 10 Mercedes-Benz yetkili bayii ile iş birliği içinde Türkiye’nin 5 farklı şehrinde yollarda olan araçlar için toplamda 26 noktada etkinlikler düzenlendi.

Mercedes-Benz Vito Mixto, Vito Kombi ve Vito Panelvan

Mercedes-Benz Vito, düşük yakıt ekonomisi, yüksek kalite standartları ve farklı kullanım alanlarına hitap eden geniş ürün yelpazesi ile kendi segmentinin en iddialı markası.

İster şehiriçi trafiğinde isterse şehirlerarası yollarda ön ve arka tekerlek olmak üzere iki farklı tahrik seçeneği ile Mercedes-Benz Vito tamamen müşterilerinin yorum ve beklentilerine göre tasarlanarak ticarette de müşterilerinin fark yaratmasına neden oluyor.

Yüksek güvenlik donanımları, geliştirilen motor ve şanzımanları, yüksek yük taşıma kapasiteleri ve 6,3 metreküp iç hacimleri olan Mercedes-Benz Vito Mixto, Vito Kombi veVito Panelvan düşük emisyon değerlerine sahip çevreci Euro 6 motoru ve 100 km’de 6,2 lt’ye kadar düşen karma yakıt tüketimi ile kendi segmentinin en ekonomik aracı ünvanını hak ediyor.

Hem iş hem aile kullanımı için sınıfında iddali olan Vito Mixto ve Vito Kombi ile sadece yük taşımacılığında kullanılan Vito Panelvan aynı zamanda kendi sınıfında güvenlik standartlarında da fark yaratıyor.

“İşin Yıldızları” olan Mercedes-Benz Vito Mixto, Vito Kombi ve Vito Panelvan araçların standart donanımları arasında; “Rüzgâr Savrulma Asistanı, Yorgunluk Asistanı, ABS, ASR, BAS, 9. nesil Adaptive ESP – Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı, Elektronik Güç Dağılımı, Rampa Kalkış Desteği, Fren Destek Sistemi, Yağmurda Fren Desteği” ve ani durumlarda uyarı veren “Adaptif Fren Lambaları” bulunuyor.

Mercedes-Benz Sprinter Panelvan

Düşük yakıt tüketimi, güvenilirlik, uzun bakım aralıkları ve yüksek ikinci el değeri ile Mercedes-Benz Sprinter Panelvan, kilometre başına düşen düşük yakıt maliyeti sayesinde ticaret için en doğru yatırımlardan biri konumundadır.

20.000 kilometre bakım aralığı ve standart olarak sunduğu fonksiyonel donanımları sayesinde Mercedes-Benz Sprinter Panelvan araçlar, ekonominin yanında yüksek sürüş konforu da sunuyor.

Mercedes-Benz Sprinter Panelvan, sınıfında ilk olarak öncü SCR dizel teknolojisi ile gelitştirilen BlueTEC sistemi ve Euro 6 emisyon normları sağlayan motora sahip.

Sprinter Panelvan’da standart donanımlar arasında; “ABS, Rüzgar Savrulma Asistanı, Yağmurda Fren Desteği ve Serit Takip Asistanı” bulunuyor. Ayrıca müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde “Uzun Far Asistanı, Çarpışma Önleme Asistanı ve Kör Nokta Asistanı” da opsiyonel donanımlar arasında yer alıyor.

Araç içinde yer alan arka kapı yük cebi, malzelemer için ek saklama alanı sunuyor. Araçta bulunan yan koruma sistemleri ile yandan çarpma durumunda araç donanımları korunuyor. Metal iç yüzeyinde doğabilecek hasarlara karşı koruma sağlayan koruyucu iç döşeme, uzun eşyaların sabit kalmasını sağlayan merdiven askısı ve 14 metreküp yükleme hacmi ile Mercedes-Benz Sprinter Panelvan müşterilerine ticarette avantaj sağlıyor.

İşin Yıldızları olan Mercedes-Benz Vito Mixto, Vito Kombi, Vito Panelvan ve Sprinter Panelvan aynı zaman yüksek ikinci el değerleriyle de müşterisine piyasada büyük bir avantaj sağlıyor.