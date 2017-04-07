Mercedes-Benz Türk ACE of M.I.C.E. Ödülleri’ne layık görüldü

İlhan Cantürk

Mercedes-Benz Türk, Ses Getiren Otobüs ve Kamyon Lansmanlarıyla ACE of M.I.C.E. Ödülleri’ni Aldı

Başarılı kongre, toplantı ve etkinlikleri ödüllendirerek sektörün gelişimine katkı yapmak amacıyla beş yıldır verilen ACE of M.I.C.E. Ödülleri’nde Mercedes-Benz Türk iki farklı ödüle layık görüldü.

Mercedes-Benz Türk’ün Şubat 2016’da gerçekleştirdiği ‘Yeni Travego Lansmanı’ En İyi Lansman Etkinliği, Mayıs 2016’da gerçekleştirdiği ‘Euro 6 Kamyonları Lansmanı’ ise En İyi Lansman Etkinliği Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

Türkiye’de kuruluşunun 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, otobüs ve kamyon sektöründeki başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Mercedes-Benz Türk bu kez, geçen yıl Euro 6 normlarına göre tamamen yenilediği ‘Yeni Travego Lansmanı’ ve ‘Euro 6 Kamyonları Lansmanı’ ile alanının en prestijli ödülü olan ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’nde iki özel ödüle değer bulundu.

Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün kalite çıtasının yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla verilen ve MICE sektörünün tek ödül töreni organizasyonu olan ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri, bu yıl beşinci kez sahiplerini buldu. Tüm kategorilerde incelenen çalışmalar, 85 ayrı firma ve derneğin üst düzey yöneticisi ile akademisyenlerden oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

Otobüs piyasasında 2005 yılından beri liderliğini koruyan ve Türkiye otobüs sektöründe bir efsane olan Travego otobüslerini Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda Euro 6 standartlarına göre yenileyen Mercedes-Benz Türk, yeni Travego’yu “Gelecek Sefer” konseptiyle tanıttığı lansmanla “En İyi Lansman Etkinliği” ödülünün sahibi oldu.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği kamyonları Euro 6 standartlarına göre yenileyerek uzun yol ve nakliye araçlarını Actros, inşaat araçlarını Arocs, şehir içi dağıtım araçlarını ise Atego çatısı altında toplayan Mercedes-Benz Türk, Comvex Fuarı 2016’da yeni kamyonlarını tanıttığı lansmanla ise “En İyi Lansman Etkinliği Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Pazarlama İletişimi Müdürü Gamze Şulen “Mercedes-Benz Türk olarak hem şehirlerarası otobüs hem kamyon pazarında geleneksel hale gelen liderliğimizi 2016 yılında da sürdürmeyi başardık. Bu başarımızın arkasında Mercedes-Benz’in kalite, güvenlik ve konfordan ödün vermeyen üstün mühendisliği ve teknolojisi, Mercedes-Benz Türk olarak Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikalarımıza yaptığımız toplamda 1 milyon Avro’yu aşan yatırımlarımız, araştırma-geliştirme çalışmalarımız ve çalışanlarımızın emeği yatıyor.

Üretimde mükemmeli yakalamak için en ufak detay üzerinde yaptığımız titiz çalışmalarımızı, ürünlerimizi tanıtırken de devam ettiriyor lansmanlarımızda da aynı özeni gösteriyoruz. Yoğun emek verdiğimiz, özenle sunduğumuz ve her türlü detayı ile mükemmeli hedeflediğimiz bu çalışmalarımızın ödüllendirilmesi bize gurur veriyor.

Kuruluşumuzun 50. yılında bu ödüle layık görüldüğümüz için ayrıca mutluluk duyduk” şeklinde konuştu.