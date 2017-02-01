Mercedes-Benz Türk, “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü”nü aldı

İlhan Cantürk

Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından her yıl verilen ‘Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’ne bu yıl Mercedes-Benz Türk layık görüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün, Türkiye'de çalışma hayatı içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili konulara dair bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla her yıl verdiği ‘Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün sonuçları açıklandı.

Mercedes-Benz Türk; kadın çalışan sayısı, kadın çalışanların sendikalaşma oranı, çalışanlara sağlanan eğitim fırsatları, kadınlara yönelik özel projeler, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini teşvik eden şirket programları ile doğum izni, esnek çalışma, home-office, çocuk bakımı desteği eşit ücret olanakları, kariyer planlaması ve terfi süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten aksiyonların alınması konularını kapsayan iş-yaşam dengesi uygulamaları kriterlerine göre incelemeden geçirilip birincilik ödülünün sahibi oldu.

Mercedes-Benz Türk’ün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte, meslek sahibi olmayı amaçlayan ilköğretim okulu mezunu kız çocuklarını mesleki eğitime teşvik etmek amacıyla şirketin 2004 yılından beri yürüttüğü burs ve eğitim programı ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ projesi kapsamında Mercedes-Benz Türk yetkililerinin tüm illerde bulunan bursiyerleriyle bir araya gelmesi de değerlendirme sürecinde incelendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü yaptığı inceleme sonucunda Mercedes-Benz Türk’ü, ‘Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’lerinde birinciliğe layık gördü.

26 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Farkındalık Artırma Konferansı’nda Mercedes-Benz Türk adına ödülü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu’ndan İnsan Kaynakları Müdürü Betül Çorbacıoğlu aldı.

“Cinsiyet eşitliğine dayalı kurum kültürü yaratıyoruz”

Bu ödüle layık görülmenin gururunu yaşadıklarını belirten Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Müdürü Betül Çorbacıoğlu, şunları söyledi:

“Bu yıl Türkiye’de kuruluşunun 50.yılını kutlayan şirketimizin Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nü alması bizi çok mutlu etti.

Mercedes-Benz Türk olarak sadece çalışma hayatında değil, toplumsal hayatın her alanında cinsiyet eşitliğinin gerekliliğine ve önemine yürekten inanıyoruz. Uzun yıllardan bu yana sürdürdüğümüz çeşitlilik çalışmalarımızla kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlarımız için güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayabilmeyi ve çalışma hayatlarını iyileştirebilmeyi hedefledik.

Şirketimizin bütün birimlerinde geçerli olan cinsiyete eşitlikçi uygulamalar, kurum kültürü olarak her geçen yıl daha fazla benimseniyor. Mercedes-Benz Türk’te cinsiyet eşitliğine dayalı kurum kültürü yaratıyoruz ve bunun gelecek nesillere miras kalmasını amaçlıyoruz. Şirket olarak kadın çalışan sayımızın artmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz; ücretlendirmedeki adaletli yaklaşımımız ve kadın çalışanlarımızın sendikalaşması için yaratılan imkânlar nedeniyle kadınlar Mercedes-Benz Türk’te çalışmayı tercih ediyor. Bunun yanı sıra doğum izni, süt izni, esnek çalışma saatleri gibi uygulamalar kadın çalışanlarımızın sosyal hayatlarını da eşzamanlı olarak sağlıklı yürütmesini sağlıyor.

Öte yandan, topluma sağlamak istediğimiz katkı doğrultusunda, gerek sosyal sorumluluk projelerimizle gerekse çalışanlarımızın gönüllülük faaliyetleriyle kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın hayatına dokunmaya da hep gayret gösterdik. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projemiz ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ ile kız çocuklarının okumasını ve kadınların istihdama katılmasını destekliyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak hem şirketimizde hem de toplumda cinsiyet eşitlikçi bilinç ve duyarlılığın artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.