Mercedes-Benz Türk, MobileKids Projesi ile Çocuk Gelişimi Fuarı'na Katıldı

Svetlana Williams

Mercedes-Benz Türk ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ( TEGV) işbirliğiyle hayata geçirilen MobileKids Trafik Eğitim Projesi, bu yıl ilk kez 16-19 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Çocuk Gelişimi Fuarı’nda çocuklarla buluştu.

Küçük yaştan itibaren trafik bilinci kazandırmayı ve güvenli yolculuk konusunda çocukları bilgilendirmeyi amaçlayan MobileKids Trafik Eğitim Projesi, “çocuklar trafikte” sloganıyla içinde interaktif oyunların olduğu eğlenceli etkinliklerle çocuklara ve ailelerine tanıtıldı.

Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler AG’nin 2001 yılında Almanya’da başlattığı, 2013 yılında ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte Türkiye’de hayata geçirilen, dünyanın ilk ve en büyük yol güvenliği girişimi olan MobileKids Trafik Eğitim Projesi’nin farklı etkinlikler ile tanıtımına devam ediliyor. Bu çerçevede, MobileKids Trafik Eğitim Projesi, 0-10 yaş arası çocukların sosyal, duygusal, zihinsel, kültürel ve bedensel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 16-19 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Gelişimi Fuarı’nda çocuklar ve aileleriyle buluştu.

İnteraktif oyunlarla trafik bilinci kazandırılıyor

Farklı illerdeki okullarda Ateşböceği ile verilen trafik eğitimine ek olarak daha çok çocuğa ulaşabilmek amacıyla yan etkinlikler düzenleyen MobileKids Trafik Eğitim Projesi, “çocuklar trafikte” sloganı ile 16-19 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Çocuk Gelişimi Fuarı’nda stand kurdu. MobileKids Trafik Eğitim Projesi standında yer verilen interaktif oyun kapsamında çocuklar, tabletler aracılığıyla trafik simülasyonuna katıldı. Çocuklar bu eğlenceli oyunla yol güvenliği bilgilerini geliştirme imkânına kavuştular. Fuar’da Mercedes-Benz Türk standını aileleri ile 1.000 çocuk ziyaret etti.

Uygulamalı eğitimle bilgiler pekişiyor

MobileKids Trafik Eğitim Projesi kapsamında 7-14 yaş arası ilköğretim çağı çocuklarının trafik bilgisinin ve farkındalığının artırılması, trafikle ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmaları hedefleniyor. Temel trafik kavramları, trafikte dikkat, trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme ve trafikte özel durumlar gibi farklı ve kapsamlı bölümlerden oluşan eğitim ile çocuklara, yetkinliklerini artırma şansı sunuluyor.

Bugüne kadar 11 ilde, 28 okulda 13.400 öğrenciye birebir 6 saat trafik eğitimi verilen MobileKids Trafik Eğitim Projesi’nde eğitim etkinlikleri, ilköğretim okullarının bahçelerine yerleştirilen Trafik Ateşböceği adı verilen tırda gerçekleştiriliyor. Ateşböceği içerisindeki özel donanım ve malzemeler sayesinde çocuklar program içeriklerini bizzat uygulayabiliyor.

Online eğitim imkânı

Eğitim etkinliklerine katılamayan çocuklar, trafik eğitimlerini MobileKidsTrafik Eğitim Projesi web sitesini (tr.mobilekids.net) ziyaret ederek alabiliyorlar. Siteyi ziyaret eden çocuklar, proje kapsamında okulları ziyaret eden Ateşböceği’nde verilen eğitimin aynısını eğitici videolar ve eğlenceli oyunlarla alabiliyorlar.