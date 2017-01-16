Mercedes-Benz Türk’ten Ocak ayına özel fırsatlar

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Mercedes-Benz Türk, otomobil ve hafif ticari araçlar için hazırladığı Ocak ayına özel kampanyalarla avantajlı faiz ve ödeme seçenekleri sunuyor. Ayrıca Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinde sunulan kış lastiği ve kış bakımı kampanyalarından Ocak ayı boyunca yararlanmak mümkün.

Mercedes-Benz otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ocak ayına özel sunduğu kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi CLA ve GLA otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 100.000 TLkredi tutarı için 36 aya varan vade seçenekleri ve ayda 3.405 TL’den başlayan aylık ödeme imkanı sunuyor.

Mercedes-Benz C-Serisi için Ocak ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında ise Mercedes-Benz Kasko tercih eden otomobil müşterileri 150.000 TLkredi tutarı için 36’a aya varan vade seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in E-Serisi için Ocak ayında sunduğu kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko tercih eden müşteriler 175.000 TL kredi tutarına 36 aya varan vade seçeneği ve kişiye özel olarak sunulan ödeme planı ile bu araca sahip olabiliyorlar.

Şehir içi otomobil kullanımının ideal alternatifi olan smart fortwo veya smart forfour model otomobilleri tercih eden müşterilere ise 40.000 TL kredi tutarı için % 0 faiz avantajı ve 24 aya varan vade seçenekleri sunuluyor.

Mercedes-Benz otomobillerde Ocak ayına özel kampanya seçenekleri

Model Mercedes-Benz Kasko şartı Vade Süresi Kredi Tutarı A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA Var 36 Ay 100.000 TL C-Serisi Var 36 Ay 150.000 TL E-Serisi Var 36 Ay 175.000 TL smart Yok 24 ay 40.000 TL

Ücretsiz kış kontrolü

Mercedes-Benz yetkili servislerinde 15 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında 2012 ve altı model yılı otomobil sahibi tüm otomobil müşterileri için geçerli olan kampanya kapsamında ücretsiz kış kontrolünde Mercedes-Benz Orijinal Motor Yağlarını tercih edildiğinde, bakım ve onarımlarda aracın yaşına göre değişen yedek parça indirimleri sunuluyor.

Lastik kampanyası ile kış koşullarına hazırlık

31 Ocak 2016 tarihine kadar araç lastiklerini Mercedes-Benz yetkili servislerinde Michelin, Pirelli veya Continental marka kış lastikleri ile değiştiren Mercedes-Benz müşterilerine seçili ebatlara özel % 20 indirim sunuluyor. Kampanya kapsamında 4 adet lastik alan otomobil müşterilerine ise Mercedes-Benz şemsiye hediye ediliyor.

Mercedes-Benz otomobillerinde lastik garantisi

Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinde sunulan kampanya kapsamında Mercedes-Benz otomobillerin lastikleri; patlama, çivi ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti altında tutuluyor.

Mercedes-Benz hafif ticari araçlarda Ocak ayı kampanyaları devam ediyor

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Sprinter’e özel sunduğu kampanya kapsamında, ÖTV muafiyeti ile beraber 22.000 TL’ye varan indirimlere ek olarak, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda % 0,99 sabit faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleri ile 531 TL’den başlayan aylık ödemelerden yararlanılabiliyor. Far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile tüm zamanların en iyi Sprinter’i, Ocak ayında avantajlı kampanyalarla sunuluyor.

Yeni Vito için Ocak ayında sunulan kampanya kapsamında 4.250 TL’ye varan indirimlere ek olarak, %0,99 sabit faiz oranı fırsatıyla aylık 797 TL’den başlayan ödemelerle farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olunabiliyor. Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile Yeni Vito, cazip kredi olanakları ile müşterilerini bekliyor.

Model Mercedes-Benz Kasko Faiz Oranı Vade Süresi Bireysel Müşteri Aylık Ödeme Başlangıç Miktarı Kurumsal Müşteri Aylık Ödeme Başlangıç Miktarı Sprinter (2016 model) Var % 0,99 48 Ay Yok 531 TL Vito Var % 0,99 48 Ay 824 TL 797 TL

2. El Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Türk’ün 2. El hafif ticari araç markası Used1 altında Ocak ayında sunduğu kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda % 0,99’dan başlayan faiz oranı ve 797 TL’den başlayan aylık ödemelerden yararlanılabiliyor.

Mercedes-Benz Türk’ten Ocak ayına özel fırsatlar

· Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs ticari araç ürün grupları için hazırladığı Ocak ayına özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunuyor.

Mercedes-Benz kamyonlarda Euro ya da TL ile ödeme seçenekleri

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Actros 1840-1844 modelleri dışında kalan tüm Mercedes-Benz kamyon tipleri için Ocak ayında sunduğu araç, Mercedes-Benz Kasko ve bakım kredilerini kapsayan özel finansman kampanyası kapsamında, 250.000 TL’ye varan kredi tutarları için %0,89’dan başlayan avantajlı faiz oranları ve 48 aya varan vade seçenekleri ile 4.083 TL’den başlayan aylık ödeme seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Yalnızca Mercedes-Benz Kasko tercih eden müşterilere ise 250.000 TL’ye varan kredi tutarı için %1,15’ten başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleri ile 4.155 TL’den başlayan aylık ödeme imkanı sunuluyor.

Euro ödeme seçeneklerinde ise araç, Mercedes-Benz kasko ve bakım kredilerini kapsayan özel finansman kampanyasını tercih eden müşteriler, € 75.000 ’ya varan kredi tutarları için %0,24’ten başlayan faiz oranı, 48 aya varan vade seçenekleri ile € 935’dan başlayan aylık ödemelerden yararlanabilirler. Yalnızca Mercedes-Benz Kasko tercih eden müşterilere ise aynı kredi tutarı için %0,50’den başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vade seçeneği ile € 952’dan başlayan aylık ödeme fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz kamyonlarda Ocak ayında geçerli özel kampanya seçenekleri

Model Mercedes-Benz Kasko Faiz Oranı Başlangıcı Vade Kredi Tutarı (TL / Euro) Aylık Ödeme Miktarı Başlangıcı Tüm Kamyon Tipleri Araç + kasko + bakım kredileri % 0,89 48 aya varan 250.000 TL 4.083 TL % 0,24 48 aya varan € 75.000 € 935 Mercedes-Benz Kasko % 1,15 48 aya varan 250.000 TL 4.155 TL % 0,50 48 aya varan € 75.000 € 952

2. El kamyon kampanyaları

Mercedes-Benz Türk’ün 2. el kamyonları çatısı altında bulundurduğu TruckStore markası altında bulunan “Ocak ayı fırsat araçları”na özel sunulan kampanya ile her marka kullanılmış kamyon ve çekicilere 150.000 TL’ye varan kredi tutarları için %0,06’dan başlayan faiz oranları, 48 aya varan vade seçenekleri ve 2.111 TL’den başlayan aylık ödeme imkânları sunuluyor.

TruckStore’a ait 2. el Actros 1841 LSnRL çekicilerde ise € 40.000 kredi tutarı için % 0 faiz ve 48 aya varan vade seçenekleri ile € 657’dan başlayan aylık ödeme seçenekleri mevcut.

Mercedes-Benz otobüslerde ayrıcalıklı fırsatlar

Ocak ayı kampanyası kapsamında Mercedes-Benz Travego 15 SHD, Tourismo 15 RHD ve Tourismo 16 RHD otobüs alımlarında, 600.000 TL’ye varan kredi tutarları için Mercedes-Benz Kasko kullanımında 40 ay vadeli % 1,11 sabit faiz oranı ile 9.426 TL’den başlayan aylık ödeme seçenekleri sunuluyor. Euro ödeme seçeneğinde ise € 200.000’ya varan kredi tutarları için % 0,48 sabit faiz oranı ile € 2.767’dan başlayan aylık ödemelerden yararlanmak mümkün.

Mercedes-Benz otobüslerde Ocak ayına özel kampanya seçenekleri