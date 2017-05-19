Mercedes-Benz Türk’ün projesinde başvurular tamamlandı

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

Türkiye’deki 50. kuruluş yıldönümünde “50. Yılda 50 Startup” projesini başlatan Mercedes-Benz Türk, Edirne’den Hakkâri’ye Artvin’den Antalya’ya Türkiye’nin dört bir yanındaki 59 ilden toplamda 680 başvuru aldı.

Yarışmaya başvuran girişimcilerin %80’ini “Y Jenerasyonu” oluştururken başvuranların %90’a yakını ise startup’larını hayata geçirmek veya büyütmek için daha önce herhangi bir yatırımcıdan veya yarışmadan kaynak almadıklarını, ilk kez Mercedes-Benz Türk’e başvurduklarını belirttiler.

Kaynakların etkin ve akıllıca tüketildiği, doğaya saygılı, çevre sorunlarının minimuma indirgendiği, konforlu, sağlıklı, yurttaş odaklı, kendi kendine yetebilen yeni yaşam alanları yaratabilme fikrini tarif eden “akıllı şehirler” teması, başvuran startupların ana alanlarından biri oldu.

1967 yılında Otomarsan ismiyle kurulan ve bugüne kadar yaptığı 1 milyar Avro’yu aşan yatırımlarıyla Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk’ün 50. kuruluş yıldönümünde başlattığı “50. Yılda 50 Startup” projesine başvurular tamamlandı. Toplam 58 ilden yapılan 680 başvurunun yarısından fazlasını, yenilikçi ve sürdürülebilir akıllı şehirler için çalışan startup’lar oluşturdu.

Mercedes-Benz Türk’ün yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, pozitif sosyal etkisi olan ve hayatı kolaylaştıran çözümler üreten yaklaşımlara katkıda bulunmak amacıyla başlattığı “50. Yılda 50 Startup” projesinde seçim aşamasına geçiliyor. Mercedes-Benz Türk’ün, Yaşama Dair Vakfı, Impact Hub İstanbul ve StartersHub işbirliği ile yürüttüğü projede başvurular, proje için oluşturulan mikrosite (www.startup50mbt.com) üzerinden alındı.

Türkiye’nin dört bir yanından başvuru

14 Mart ile 12 Mayıs 2017 tarihi arasında başvurulara açık olan “50. Yılda 50 Startup” projesine 59 ilden toplam 680 başvuru yapıldı. Başvuruların üçte ikisi, Türkiye’nin üç büyük şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldi. Üç büyük şehir dışında en çok başvuru yapılan 10 şehir arasında Kocaeli, Bursa, Kayseri, Sakarya, Eskişehir, Antalya ve Konya yer aldı.

Projeye Ege Bölgesi’nden Afyonkarahisar, Denizli, Muğla ve Manisa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Hakkâri, Kars, Mardin, Sivas, Şırnak, KaradenizBölgesi’nden Artvin, Ordu, Rize ve Zonguldak, Akdeniz Bölgesi’nden Antalya, Isparta, Hatay, Marmara Bölgesi’nden Edirne, Bolu ve Yalova ve İç Anadolu Bölgesi’nden Yozgat, Niğde ve Aksaray’ın aralarında bulunduğu Türkiye’nin dört bir yanından başvuru yapıldı.

İlk destekleri Mercedes-Benz Türk’ten olacak

“50. Yılda 50 Startup” projesine başvuran 5 startup’tan 4’ünün çaldığı ilk kapı Mercedes-Benz Türk oldu. Yarışmaya başvuran 559 girişimci, startup’larını hayata geçirmek veya büyütmek için daha önce herhangi bir yatırımcıdan veya yarışmadan kaynak almadığını belirtti.

İş yaşamında esnek, fark edilmekten hoşlanan girişimciler

Projeye 15 ila 67 yaşına kadar geniş bir yaş aralığındaki girişimciler başvurdu. Bunların %80’ini ise İnsan Kaynakları literatürüne “Y Jenerasyonu” (Millenials) olarak geçen 25-30 yaş aralığındaki gençler oluşturdu. “Y Jenerasyonu” iş yaşamlarında sosyal sorumluluk, özgüven, esneklik, hedef odaklılık, fark yaratmak ve fark edilmekten hoşlanmak, değişime açık olmak değerleriyle öne çıkıyor.

“50. Yılda 50 Startup” projesine başvuranların 290’ı üniversite, 160’ı lisansüstü ve doktora, 215’i ise lise mezunu, 15’i ise ilköğretim mezunu.

Akıllı ve sürdürülebilir şehir çözümleri öne çıkıyor

“50. Yılda 50 Startup” projesine yapılan başvuruların yarısından fazlası yenilikçi ve sürdürülebilir şehirler için çalışan startup’lardan oluşuyor. Kaynakların etkin ve akıllıca tüketildiği, doğaya saygılı, çevre sorunlarının minimuma indirgendiği, konforlu, sağlıklı, yurttaş odaklı, kendi kendine yetebilen yeni yaşam alanları yaratabilme fikrini tarif eden “akıllı şehirler” teması, başvuran startup’ların ana alanlarından biri oldu.

Toplam ödül miktarı 500.000 TL

Başvuruları tamamlanan “50. Yılda 50 Startup” projesinde bundan sonraki aşamada seçim sürecine geçiliyor. İki aşamalı seçim sürecinde proje jürisi, ödüle layık görülen 50 startup’ı seçecek. Birinci aşamada jüri tarafından seçilerek ön elemeyi geçen 100 startup, İstanbul’da bir günlük eğitim kampında buluşacak. Eğitim kampında mentorlar eşliğinde pazarlama, iş planı oluşturma eğitimleri alarak, nihai iş planı sunumlarını hazırlayacaklar. Ardından jüri, 100 startup arasından ikinci aşama seçimle ödüllendirilecek 50 startup’ı belirleyecek. Seçilen 50 startup’a toplamda 500.000 TL’lik para ödülü verilecek.

Projenin Jüri Üyeleri

Mercedes-Benz Türk en doğru seçimleri yapabilmek için “50. Yılda 50 Startup” projesi kapsamında konusunda uzman jüri üyelerinin desteğini alıyor. Startuplar konusunda öncü basın temsilcileri Ahmet Can Şit ve Timur Sırt jüride yer alıyor. Ayrıca Jüride sivil toplum kuruluşlarını temsilen Yaşama Dair Vakıf, sosyal girişim destekleme ağlarını temsilen StartersHub ve Impact Hub İstanbul bulunuyor.