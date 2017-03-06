Mercedes-Benz Türk'ün yeni otomobil satış kanalı: Facebook Lead Ads

Svetlana Williams

Yenilikçi ürünler, hizmet ve yaşam tarzı seçenekleri sunan Mercedes-Benz Türk, sosyal internet ağları tarafından geliştirilen dijital pazarlama kanalları üzerinden müşterilerine hızlı ve etkin hizmet veriyor.

Mercedes-Benz Türk, 2016 yılının ikinci yarısında başlattığı kampanya ile 2 milyon takipçiyi aşan resmi Facebook sayfasında potansiyel müşteri reklamları hizmeti Lead Ads'i aktif olarak kullandı.

Başta GLC Coupé ve C-Serisi olmak üzere yeni nesil otomobillerin iletişiminin yapıldığı Lead Ads kampanyaları ile Mercedes-Benz Türk 2016’nın son 6 ayında 152 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.

Türkiye’de kuruluşunun 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, dijital hizmet yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Daimler AG’nin geliştirdiği ve otomotiv sektöründe geleceğin mobil dünyasına öncülük edecek kişiselleştirilmiş dijital hizmetler, Türkiye’de Mercedes-Benz Türk tarafından hayata geçiriliyor.

Mercedes-Benz Türk, “dijital nesil” olarak adlandırılan genç neslin çoğunluğunu oluşturduğu interneti aktif kullanan müşterilerine daha kolay ulaşmak, hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla sosyal paylaşım sitelerinde iletişim ve reklam kampanyaları düzenliyor. Bu kapsamda şirket, 2016 yılının ikinci yarısında başta Mercedes-Benz GLC Coupé ve C-Serisi olmak üzere yeni nesil otomobillerin iletişiminde, 2 milyon takipçiyi aşan resmi Facebook sayfasında potansiyel müşteri reklamları hizmeti Lead Ads'i aktif olarak kullandı.

Müşteri talepleri kolay ve hızlı şekilde alınıyor

Facebook hizmeti olan Lead Ads ürün bültenleri yayınlama, fiyat tahminleri ve takip aramaları yapma, işletme bilgileri için kayıt toplama imkânı sunuyor. Ürün kampanyalarına eklenen formlarla müşterilerin talepleri ile iletişim bilgileri kolayca toplanıyor ve hizmet hızlı bir şekilde verilebiliyor. Mercedes-Benz Türk’ün Lead Ads kampanyalarına tıklayan müşteriler, şirket tarafından eklenen forma yönlendiriliyor ve otomatik olarak bilgilerini düzenliyor. Geriye sadece “gönder” düğmesine basmak kalıyor.

Facebook’un yanı sıra bağlantılı Twitter ve Instagram hesaplarından ulaşılabilen Lead Ads kampanyaları ile Mercedes-Benz Türk, sadece 2016 yılının ikinci yarısında 152 adet otomobil satış gerçekleştirdi.