Mercedes-Benz, yakıt hücreli hibrit otomobili ile Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda

İlhan Cantürk / İmtiyaz Sahibi

Mercedes-Benz, bu yıl 67’ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda mobilitenin geleceğine yön veren çözümler sunan konsept otomobillerle katılıyor.

Otomobil ve performans markası Mercedes-AMG, 50. yılını fuarda sergilediği Formula 1 hibrit teknolojisini kullanan hiper otomobil Project ONE ile kutluyor.

Mercedes-Benz’in yakın gelecekteki elektrikli modellerine çarpıcı bir örnek olan yakıt hücreli hibrit GLC F CELL EQ Power konsepti de fuarda yerini alıyor.

Mercedes-Benz yenilenen S-Serisi Coupé ve Cabriolet seçeneklerinin de standart ve AMG versiyonlarının dünya lansmanını yapıyor.

Mercedes-Benz , 14-24 Eylül tarihlerinde ziyarete açık olacak 2017 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı ’nda (IAA), mobilitenin geleceğine yön veren çözümlerle yer alıyor. Bu yıl 67’ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Mercedes-Benz , görkemli standında ziyaretçilerini dijital görüntülerle odağına aldığı geleceğin otomobil dünyasına yolculuğa çıkarmaya hazırlanırken yenilikçi konsept otomobillerin de aralarında olduğu 100’e yakın aracını sergiliyor. Mercedes-Benz’in 11.000 metrekareye kurulu fuar alanının planlaması ve kurulumu için 400 kişilik bir ekip, iki aydan daha uzun süre çalıştı. Ana salonda 970 ton çelik, 250 kilometrenin üzerinde kablo döşendi ve 6.000 kadar aydınlatma ünitesi monte edildi.

Formula 1 hibrit teknolojisi yollara çıkmaya hazırlanıyor

Mercedes-Benz , 2017 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda, yaratıcı çözümler sunan görkemli standında otomotiv dünyasında heyecan uyandıran yenilikleri sergiliyor.

Mercedes-AMG, kuruluşunun 50. yılını fuarda sergilediği Project ONE konsepti ile kutluyor. Mercedes-AMG Project ONE hiper otomobil konsepti, seri üretimde kullanılacak teknolojinin müjdesini veriyor. Mercedes-AMG Project ONE konseptinde olduğu gibi seri üretim versiyonunda da ilk kez gerçek Formula 1 hibrit teknolojisi kullanılacak. Project ONE, AMG’nin “sürüş performansının geleceği” yaklaşımının canlı bir örneği olarak ifade ediliyor.

Lüksü yeniden tanımlıyor: Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet

Mercedes-Benz standında tanıtılacak bir diğer yenilik ise teknolojik detayları ile Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet modeli oluyor. El yapımı olan iki kişilik lüks cabriolet, kişiye özel üretilen lüks otomobil dönemine gönderme yapıyor. 6 metre uzunluğundaki Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet, Art deco tarzda siluetini modern ve yenilikçi çizgilerla tamamlıyor. Uzun motor kaputu ve yat kuyruğu formundaki arka tasarımı ile otomobil lüks bir yatı andırıyor. Elektrikli otomobil olarak üretilen Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet, ürettiği 750 beygir güç ile 0-100 km/sa hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlıyor. Sınırlandırılmış 250 km/sa maksimum hıza ulaşan lüks cabriolet, gövdenin altına yerleştirilen batarya kiti ile NEDC ölçümüne göre 500 km’yi aşan menzil sunuyor. Son teknoloji hızlı şarj teknolojisini destekleyenotomobil, yalnızca 5 dakikalık hızlı şarj ile 100 km menzil elde edebiliyor.

Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet, lüks ve zekâyı bir arada sunuyor. Tamamen dokunmatik kumanda konsepti ile akıllı ve ajanda ile bağlantılı navigasyon sistemi gibi concierge fonksiyonu da sunulan lüks seviyesini ortaya koyuyor. Concierge sistemi ile otomobilde sesli kişisel asistan servisi de sunuluyor. Böylece sürücü sürüşe daha rahat odaklanabiliyor. Yeni nesil biometrik sensörler yolcuların zihin ve sağlık durumunu da denetliyor.

EQ konsept otomobiller Frankfurt’ta

Daha önce dünya lansmanı gerçekleştirilen 3. jenerasyon smart, Frankfurt’ta yeni e-mobilite markası EQ elektrikli konsepti ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Fuarda sergilenen bu konsept model, CASE’in bağlantılı (connected), otonom (autonomous), paylaşımlı (shared & services) ve elektrikli (Electric) özelliklerini barındıran ilk model olma özelliğini taşıyor.

Gelecekte “EQ” markasıyla önemli bir hedef kitleye hitap eden kompakt sınıfta elektrikli otomobilleri kullanıma sunmaya hazırlanan Mercedes-Benz, bu sınıftaki ilk tam elektrikli EQ konsept otomobilinin dünya prömiyerini de Frankfurt’ta gerçekleştiriyor. Ayrıca uzun menzil ve kısa hidrojen dolum sürelerinin avantajları ile emisyonsuz sürüşü birleştiren Mercedes-Benz’in ilk yakıt hücreli hibrit konsept otomobili GLC F-CELL EQ Power da fuarda yer alıyor.

Ziyaretçiler fuarda S-Serisi Coupé, Cabriolet ve X-Serisi ile buluşuyor

Mercedes-Benz, Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda kapsamlı bir şekilde yenilenen S-Serisi Coupé ve Cabriolet ile de otomobil severlerin karşısına standart ve AMG versiyonları ile çıkıyor. Yakın dönemde Mercedes-Benz S-Serisi Sedan modeli ile tanıtılan yenilikler aile üyeleri S-Serisi Coupé ve Cabriolet’de de devam ediyor. Yeni ve işlevsel açıdan oldukça geniletilmiş sürüş yardım sistemleri, modern kontrol sistemleri, geniş ekranlı kokpiti ve yeni nesil direksiyon simidi, entegre ENERGIZING konfor kontrolü, OLED arka aydınlatma grubu ve son nesil bilgi-eğlence sistemi araçlardaki yenilikler arasında bulunuyor. S 560 Coupé ve Cabriolet modelleri, sahip oldukları yeni, çift turbo beslemeli V8 motor ile daha da dinamikleşiyor.

Mercedes-AMG S-Serisi Coupé ve Cabriolet modellerini de bir dizi teknik ve görsel vurgulamalarla yeniliyor. Yeni tasarıma sahip ön kısımda iki kapılı lüks sınıf performans otomobillerine daha özgün bir görünüm kazandıran Panamericana radyatör ızgarası bulunuyor. Çift sarmallı turbo besleme ve silindir deaktivasyonu özelliğine sahip AMG 4,0 litrelik çift turbo beslemeli V8 motoru önceki 5.5 litre V8 motorun yerini alıyor. Küçülen hacme rağmen, yeni motor 450 kW (612 BG) gücü ile önceki modelden tam 20 kW (27 BG) daha fazla güce sahip. Yenilenen S-Serisi Coupé ve Cabriolet modellerinde önceki versiyonlardan farklı olarak AMG SPEEDSHIFT MCT 9 ileri oranlı spor şanzıman ile tam değişken dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+ yeni olarak sunuyor.

Daha önce basın lansmanı yapılan Mercedes-Benz markasının ilk pick-up modeli olma özelliğini taşıyan Mercedes-Benz X-Serisi, fuarda ilk kez son kullanıcıyla buluşuyor. X-Serisi sağlamlık, fonksiyonellik, yük taşımaya uygunluk ve arazi yetenekleri gibi kendi sınıfına has niteliklerini tasarım, konfor, sürüş dinamikleri ve güvenlik gibi gerçek Mercedes-Benz nitelikleriyle bir arada sunuyor. Pazardaki rakipleri gibi SUV tasarımıyla dikkat çeken X-Serisi, Mercedes-Benz ürün gamına dâhil oluyor.

Çevrimiçi canlı olarak deneyimlenen etkinlikler

Mercedes-Benz, özellikle medya kullanımı için Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yeni dijital servis platformu Mercedes me media’yı başlatıyor. Bu platform sayesinde dünya lansmanı ve basın toplantısı gibi etkinlikler internet üzerinden canlı takip edilebiliyor. Tüm dünyadan fuar ile ilgilenen herkesin canlı olarak fuar etkinliklerine katılabildiği uygulamada, basın kitleri, fotoğraflar ve görüntüler de sunuluyor.

Mercedes-Benz’in Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı (IAA) kapsamında deneyim fırsatı sunduğu bir diğer yenilik ise merkezinde tanıtımlar ve araç canlandırmaları yapılan CASE City oluyor. Ziyaretçiler Mercedes-Benz’in dijital giriş kartları ile uygulama üzerinden bireysel bir dijital fuar turuna kayıt yapabiliyor. “Mercedes-Benz To Go” ile ziyaretçiler, fuar öncesi, sırası ve sonrasında öne çıkan konular, araçlar ve me Convention ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendiriyorlar.