Murat Akyol / Öykücü Geldi Haanıııımm...

Zaman; önünde durulamaz, karşı konulamaz bir kıvamda akarda gider, yaşadığımız her bir anın ardından... Yüzümüzde oluşan çizgilerin sayısı günbegün arttıkça, insan daha da bir yüzleşir, ömrün bu yadsınamaz gerçeğiyle. Aslında zaman akıp da gider akmasına da, onca gelip geçen zaman içerisindeki kurallar, kaideler, anlayışlar ve bakış açıları da değişmeden hiç durur mu?



Galiba, 1998 yılı olacak? Zamanın hükümeti, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla tüm yurtta (5+3 diye) yeni bir "Zorunlu İlk Öğretim" sistemi oluşturdu güzelim ülkemde. Amaçları, faydaları, iyilik ve kötülüğü tartışılır elbet? Tabi, ilkokullarla ortaokullar birleşince de, bu sebepten dolayı ortaya daha geniş ve daha kapsamlı binalar yapma durumu da doğdu haliyle? Tüm yurtta bir dönem 5+3 okul inşaatları furyası patlak verdi bir anda. Bu durumdan bizim payımıza da, Gümüşhane/Şiran'da yapılacak bir okulun arsasını gidip bakmak düştü. Benim için o'da, dolaylı yollardan...



* * *

Mehmet, benim can dostumdur. Kendisi iyi bir inşaat mühendisidir(!) Ne kadar iyi bir inşaatçı olduğunu daha iyi anlamanız bakımından yazıyorum, kendisi dört yıllık mühendislik fakültesini her bir yılı çift dikiş olmak üzere, sekiz yılda bitirme başarısına sahip çok sağlam(!) ve parlak bir öğrencilik geçmişine sahiptir. Onlarca dekan ve rektörün onun öğrenim hayatı boyunca Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu, yaşayıp sağ kalanlarınsa emekli olduklarını biliriz? Çoğuda şu anda Alzheimerli zaten, Mehmet'i çoktan unuttular. Fakat tüm bunlara rağmen; onun yaptığı bir binanın, tünelin, barajın köprünün yıkılıp-bozulduğu henüz vaki değildir. Gerçekte iyi bir inşaatçıdır kendisi, hakkını yememek lazım, yaşarken oldu. Her neyse; bizim Mehmet Gümüşhane'nin bir güzel ilçesinde yapılacak olan yeni bir okulun "Kontrol Şefi" imiş? Bir Cumartesi günü, beni de davet etti. "Günü birlik gider, gezer geliriz" diyerekten? Aylardan Ramazandı. Kabul ettim kadim dostun bu teklifini. Karlı bir kış günü sabah erkenden yola çıktık. Yanımızda Mehmet'in bağlı olduğu inşaat şirketinden bir yetkilide var. Yola gittiğimiz şirketin aracını da o kullanıyor.



Uzun ama güzel manzaralarla dolu bir yolculuktan sonra Şiran'a vardık. Okulun “yeri” bakılacakmış sadece, bakıldı. Yapılan iş, tahminimden de kısa sürdü. Çevreyi şöyle bir gezdik, ardından da dönüş için tekrar yola koyulduk. Mevsim kış olması sebebiyle "hava erken kararıyor" diye hemen yola çıktık. Dönüş yolu da gayet güzeldi. Altımızdaki arabada öyle; "son model bir Mercedes"



Tam akşam ezanı okunuyordu ki, biz Alucra'ya vardık. İlçenin en işlek ve en uzun caddesinin en başından itibaren de açık bir lokanta aramaya başladık. Herkes kurt gibi aç çünkü. Fakat ortada garip bir durum var? İlçede, "lokanta gibi" duran dükkanların hepsi birden kapalı ne hikmetse? Aylardan, Ramazan... Biz tam da umutsuzluğa düşüp, "burada yemek yiyeceğimiz bir yer yok galiba?" diye düşündüğümüz bir anda, gayet kalabalık ve de müşterileri caddeye kadar taşmış bir lokanta gördük. Dışarıda masaları da olan. Gittik önünde durduk.



İçeri girdiğimizde ise garip bir şekilde burada "tabllot" türü bir sistemin olduğunu anlamakta gecikmedik. Hiç bir şey anlamadan sıraya girip aldık yemeklerimizi. Tepside "dört" tür yemek vardı. Bu esnada ezan okundu.



Yedik yemeklerimizi... Ben herkesten önce davrandım, yemek bitince. Bir görevlinin oturduğu kasaya doğru seğirttim hemen. Hesabı rica ettim. Görevli bana çok şaşkın ve tuhaf tuhaf baktı biraz, ardından da şu cümleleri sarf etti;



- Ne hesabı abi?... Burada her Ramazan, lokantalar kapanır. İlçede bir tek yer açıktır, onda da Alucra Belediyesi fakirlere iftar yemeği dağıtır... Para-mara geçmez burda!



* * *

Kasanın hemen üzerinde, duvardaki koskocaman bir pankart ilişti o an gözlerime... Girişte yada yemek yerken, belki de açlıktan fark edemediğim?... Yemeğe de Mercedes'le gelmiş bulunduyduk oysa? Gülsem mi, ağlasam mı bilemeden okudum pankartı;



AFİYET OLSUN..

(Alucra Belediyesi)