Merhaba Ey İnsan

Eyüphan Kaya

Yaratılanlar arasında şanslı mısın? Şansız mısın? Zaman gösterecek, ama bu dünyada sorumluluğu ağır olan bir varlık olduğun belli.

İnsan yeryüzüne halife olarak gönderilmiş ve davranışlarından sorumludur. Herhalde geçmişin dertleri unutmadığı halde, geleceğin kaygılarını yaşayan tek varlık insandır.

Yaşam boyu bu iki dünya arasında edişe taşırken yetmiyor bir de ölüm sonrası ebedi hayatın varlığı da başlı başına bir sorumluluğu var. Adı üzerinde insan kendisi de büyük, sorumluluğu da büyük.

Ne demişler; “büyük başın derdi de büyük olurmuş” aslında her insan büyük bir varlıktır. Bu ağırlığı kaldıramayan bazı insanlar hayvani yaşam tarzını tercih edip, uçkuruyla uğraşıyor, hayvanlar gibi sağa sola saldırıyor, sarhoş edici madde alarak insanlığını kaybetmek istiyor, ama gel gör ki bu onun sorumluluğunu daha da arttırıyor.

Halbuki ilahi öğretiyi dikkate alıp Allah’a tevekkül ederse hayatın her anıyla barışık yaşayabilir, külli iradeye teslim olup, sabır ve şükür kavramı eşliğinde emin adımlarla hayatını yaşar, her geçen gün olgunlaşır, olgunlaştıkça değeri artar, insanlığın himmetine muhtaç olduğu bir şahsiyet olur.

Hayatın içinde hep var olan bu kavramlara bir bakalım.

Mazlum-zalim,

Haklı-haksız,

Dürüst-yalan,

Helal-haram,

İman-küfür,

Bu kavramlar hayatımızın bir parçası olup, hep sağımızda solumuzda varlığını hissedecek/ettirecek olgular. Zaten bu bizim imtihanımız. Bu durumlar karşısında tarafımızı belirlemek, Allah rızası için kalben kavlen ve fiilen birincisine destek verip, yaşamasını kolaylaştırmak, ikincisini azaltmak ve en az zararla geçiştirmeye çalışmak bizim görevimizdir.

İlgisiz kalma gibi bir lüksümüz olmadığı gibi, ikinci kavramlara meyletmek, destek vermek günah defterimizi kabartır.

Sahih rivayetlere göre 124 bin Peygamber ve 313 Resul bize bu manidar dersi vermiş, isteyen bu dersten bir marifet çıkarır, isteyen ilahi nasihati bir kenara bırakarak küçük aklının esiri olur.

Hele bir sağımıza solumuza bakalım insanlar ne haldedir?

Irkçılık tuzağına düşenler,

Dünyanın malı içinde kaybolanlar,

Açıktan İslam ve Müslüman’la kavga edenler var,

Komşusuyla dargın olanlar var,

İman ve ibadetten yoksun olanlar var,

Bütün bu aksaklıkların içinde hakkı, adaleti, hakikati savunan kimseler de vardır.

Herkes için hakikat şu ki her canlı gibi hepimiz öleceğiz, iman üzeri iyi amellerle ebedi hayata gidenlere ne mutlu.

Ne yazık ki elli kelimesinden biri ikisi bile hak olmayan yalancıların işi çok zor olacak, bu ölüm anını düşünenlere ne mutlu diyorum.

İnsan isen bu değerin kıymetini bil ona göre konuş, ona göre yaşa derim siz ne dersiniz?