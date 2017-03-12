Merkel yüzünden tüm Avrupa sabotajlar yaşayabilir!

Oğuz Güler

Ak parti Merkel'e pleket vermeli. Bakın CHP bile Avrupa'da yapılanları kınadı. Tebrikler CHP. Bir tane Türkiye var ve ezilecek olursak hepimiz o enkaz altında kalırız. Bundan önceki yazımda kıl payı evetlerin çıkacağını düşündüğümü yazmıştım. Kıl payı derken %51 gibi bir oran da vermiştim, tabi ki bu oran her an düşebilirdi de artabilirdi de.

En ufak bir hatada 1-2 puan değil 3-5 puanın gidebildiği ortamları bilirsiniz. Nuh Mete Yüksel 1995'teki seçimlerde MHP milletvekili adayı iken ve o ara oyları anketlerde %12-13 aralığında olan MHP savcı Nuh Mete beyin din konusunda bir demeci yüzünden % 9'a yakın oy alarak baraj altı kalmıştı... Aslında Kasım seçimlerinde alınan oylarına göre Ak partiden evet kaybı olduğundan 44 puan ve MHP'den ise 12 puan oylarının 4 puan evete oy gelir olgusunu yazmışken HDP'nin kaybettiği düşünülen oyun 5 puanının 3 puanı evet cephesine gelir 2 puanı da hayıra gider olgumun tersi de olabileceğinden referandum kritik geçecek diye 51 puan durumunu yazmıştım. İşte Merkel kendi seçimlerinde zorda kalmalarından dolayı Türkiye'de ki referandumda taraf olarak ciddi hata yaptı. Almanyanın bu sıkıntısına faşist bir yapının yükseldiği Hollanda'nın korkunç hatasından dolayı sıkıntı tüm Avrupa da dahada büyüdü. Bu sabahta Norveç'ten bu hataların bir tekrarı geldi. Tüm AB veya Hristiyan haçlı ordusu Merkel'in hatasını devam ettirdiğinden Evet oylarının %25-30 Avrupa'da artması ve ülkemizde de 1-2 puan bile olsa MHP ve Saadet tabanı ile sandığa gitmeyecekleri evet cephesine yönlendirdiğini etrafımdan hissetmeye başladım.

Ey Avrupa tüm Avrupa'da bu yaptıklarınızın karşılığı kan ve sabotaj olsun istemem ama tivitlere baktığımda Avrupa'da ciddi olumsuzluklar olacak gibi. Akıllı olun kendi kendinize olumsuzlukları arttırmayın. CHP'si ile VP ile size karşı kenetlenmiş bir Türkiye var ve referandum işine burnunuzu sokmak hem evete yarıyor hemde burnunuzu boka bulaşsın istiyorsunuz. Göklerden gelen karar 15 Temmuzda size ders olmamış galiba... Şimdide ilahi bir güç yine size yanlış yaptırdı. Şımaran, iş yapmayan ve mecliste odalarına gelmeyip direk kulise geçen, esnafına, insanına bazı bürokratlar yüzünden eziyet eden iktidara ikaz verme fırsatı kaçtı artık. Merkel'e plaket bile az, onlara terör içinde yaşama bombası hak ettiler ama sakin olmak bize yakışır. Tüm insanlarımız kucaklayan ve Avrupa'ya da aklıselim insanların artması dilemekten başka elimden bir şey gelmiyor. Avrupa sen terör sevicisisin, tüm Avrupayı teröre bulaştırmak için uğraşma, sen yasaklarınla burada ki evetlerin artmasını sağladığını anlayamayacak kadar aptal mısın?