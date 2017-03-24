MESLEK LİSELERİNE DÜŞMANLIK NEDEN?

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

İktidarın meslek liselerine karşı düşmanlık besleyip beslemediğini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sorduk.

Adana’nın köklü liselerinden İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alanı içerisinde bulunan ve söz konusu okula ait 24 daireli lojman binasının yıkılarak yerine yeni okul binası yapım kararının alınması üzerine TBMM’de yazılı soru önergesi verdik, aynı tür uygulamanın daha öncede bir çok meslek lisesinde hayata geçirildiğini vurguladık.

BOŞ ARAZİ KALMADI MI?

Özellikle Adana’da son 2 yılda meslek liselerinin arsalarına ilave okullar yapılarak buradaki eğitimin nefes alamaz hale getirildiğine dikkat çekip, yıkım ve yapım ihalelerinin hangi firmalar tarafından alındığının da irdelenmesi gereken bir konu olduğunu ifade ettik.

“Adana ili Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi 1515 ada 750 parselde bulunan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alanı içerisinde bulunan ve söz konusu okula ait 24 daireli lojman binası hakkında yıkım ve akabinde yeni okul binaları yapılmasına Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karar verilmiştir. Buna gerekçe olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü teknik elemanlarınca lojmanların bakımsız olduğuna dair kararı göstermektedir. Özellikle son 2 yıldır Adana’da başka boş arazi kalmamışçasına Meslek Lisesi arsaları kullanılmış; Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi, futbol sahası ve çamlık alana 2 adet okul yapılmıştır. İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine biri Suriyelilere olmak üzere 2 okul yapılmış ve bu okullarda maalesef nefes alacak yer kalmamıştır. Şimdi de İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin lojman ve olimpik futbol sahası alanına göz dikilmiştir. Söz konusu alanda bulunan futbol sahası ve yeşil alanın çeşitli sosyal projelerde sıkça kullanıldığı da bilinmektedir Bu çerçevede;

1-Uzun yıllardır eğitim hayatına devam eden, bulunduğu bölgeyle hatta şehirle bütünleşmiş İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alanı neden kullanılacaktır? Adana’da okul yapacak başka alan kalmamış mıdır?

2-Lojmanlarda herhangi bir yıkım tehlikesi bulunmadığı sadece küçük bir bakıma ihtiyaç duyulduğu iddia edilmektedir. Bu konuda inceleme yapılmış mıdır? Bakım ve restorasyon yapılırsa maliyeti nedir? Yıkım işinin maliyeti ne olacaktır?

3-Söz konusu olayda yıkım ve yeni okul projelerinin ihaleleri yapılmış mıdır? Yapıldıysa kimler kazanmıştır? Söz konusu firmalar son 10 yılda Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere kamudan başka hangi ihaleleri almıştır?

4-İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin lojman ve futbol sahası alanının başka okul yapımı nedeniyle kullanılması kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kararı iptal etmeyi düşünmüyor musunuz?”