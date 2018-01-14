MESLEKİ LİDERLİK..!!

Meslektaşlarının sosyal,kültürel ve ekonomik olarak gelişimini sağlayacak projeleri ve atılımlari gerçekleştiren kişidir.. Mesleki Lider mesleki Dernek, Meslek odası Baskanligi, Vakıf Başkanlığı yapabilecek donanima sahip olmalıdır..

Mesleki haklar,mesleki yeterlilikler,mesleki eğitim ve mesleki projeleri harekete geçirecek bilgi,beceri ve görgüye sahip olmalıdır..

Esnafın iş yeri açma, stopaj ,Kdv, vergi dilimi ve haksız rekabet gibi konularını kolaylaştırıcı girişimlerde bulunarak hak kazanır..

Tabelasinda yazan Güzellik uzmanlari ve manikürçü esnafi ayrıştırarak ve ötekilestirerek bazı firma ve firma eğitimcilerin elinde oyuncak yapmaz.

Tabelasinda yazan Güzellik uzmanlari ve manikürçü esnafi ayrıştırarak ve ötekilestirerek bazı firma ve firma eğitimcilerin elinde oyuncak yapmaz.

Mesleki Lider ;

Tabelasinda yer alan her esnafin mesleki haklarini korur..

Kendisine kayıtlı Esnaf arasinda çifte standart uygulamaz.

Turkiye Cumhuriyeti Anayasasına bağlı kalarak, Kanun ve yönetmeliklerin dışında hareket etmez..

Mesleki projeleri Esnaf iş birliğiyle uygular..Bu projelerle yönetimine yurt dışı proje gezileri yapmaz..

Yönetimindekilere eğitimcilik payesi vererek, yüksek maaş ve ücret ödemez..

Hizmet ici eğitimlerden ücret almaz..

MEB Meslek Egitimine,Çıraklık Eğitimine muhalefet ederek,Her önüne gelene öğretmenlik,Egitimcilik payesi vermez..,3308 sayili yasaya aykırı hareket ederek firma sertifikalarini belge şeklinde sunmaz..

Liderlik yada Başkanlık yaptığı makamın kamu makamı bilincinde hareket ederek bu makamda Firma reklam ve satışlarina izin vermez..

Birlik,Beraberlik ve Dayanışma adina Bayram,önemli gün ve kutlamalarda yer alarak mesleği Temsil eder..(Cumhuriyet Bayramı,Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,19 Mayıs ,10 Kasim,Şehit Cenazeleri,Esnafın iyi yada kötü günü v.b)

Federasyon ve Konfederasyonlar nezdinde temsil ettiği mesleğin öncülüğünü yaparak,Mesleki destek alır..

Esnaf Kredisi, hibe ve geri ödemesiz kredilerle Kosgep ve benzeri projelere temsil ettigi meslektaşlarının katilimini sağlar..

Esnaf ve Meslektaşlarına karşı Düğün salonlarında uygulanan komplecilige karşı çıkarak,Belediyeler ve Valiliklerle görüşür..

Ucuz işçilik, Fiyatlandirmalardaki ucuzculuk,branda reklamiyla ucuz fiyat uygulama ve mesleki işlemlerin dışında yer alan her türlü ticari işleme karşı önlem alır..

Nitelikli Egitim ve çırak yetistitilmesiyle ilgili,okul,sektör ve Esnaf işbirliğini harekete gecirir ve projelendirir..

Üzerine vazife olmayan, Esnaf çatısı altinda bulunmayan, yan mesleklerin eğitimiyle ilgili,kapsam dışı diyerek eğitim şovlarina ve sertifikalandirmaya izin vermez..Yasalarda izin vermez..

Mesleki Lider; Üniversite, MEB ve okul,öğretmen ilişkisini Mesleki oda ve Tesk işbirliğine dönüştürür..

Kongre,Konferans,simpozyum,seminer,panel gibi bilimsel çalışmaları,Akademisyen ve alan uzmanlariyla düzenler..Çakma isimler ve kişileri ön plana çıkartmak bilimsellige aykiridir..Bu durum mesleki cehaleti getirir..