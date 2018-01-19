MESS RÜZGÂR EKİYOR, BİZİ DE FIRTANA BİÇMEYE ZORLUYOR

Yunus Değirmenci

"Rüzgar eken, fırtına biçer diye biz söz vardır. MESS, üretimin en önemli aşamasındaki işçinin hakkını vermeyerek bugün adeta rüzgar ekiyor ve bizi de fırtına biçmeye zorluyor. Biz, bu ülkenin huzuru için, iş barışı için, yarın fırtına biçmek istemiyoruz. Üyelerimizin haklarını alarak, bu işi masada tatlıya bağlamak istiyoruz."

Çelik-İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen TİS müzakerelerinden sonuç alınamamış, arabulucu aşamasında da anlaşma sağlanamamıştı. Bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde MESS’in çağrısı ile taraflar tekrar masaya oturmuş, MESS ’in yeni teklifi olan yüzde 6,4’lük ücret zammı Çelik-İş tarafından kabul edilmemişti.

"Verdikleri ücret zammı teklifleriyle bizleri sokağa, meydanlara sürüklemeye çalışanlar, bu işin altından kalkamazlar” diyen Değirmenci, “Her gün bir işverenimiz çıkıp, rekor büyümelerden, devasa karlardan bahsediyor. Demek ki metal işçisi, işverenine kazandırıyor. Buna rağmen, işveren işçinin alacağı ücrete göz dikiyor. Hal böyle iken, kimse bizim elim kolumuz bağlı, ses çıkarmadan, bizlere sunulan zamları kabul edip, bu ücretlere boyun eğmemizi beklemesin. Üyelerimizin haklarını almak, onların refah ve mutluluğunu sağlayacak bir ücret artışını sağlamak için tek bir geri adım dahi atmayacağız."

“GREV KARARI ALACAĞIZ”

Sadece işyerlerinin değil, ülkemizin de iç huzuru bozacak, enerjisini tüketecek bu tekliflere karşı bugün sessiz kalmıyoruz. MESS kapsamındaki işyerlerimizde uyarı niteliğinde eylemler gerçekleştiriyoruz. Arabulucu raporu da dün itibariyle elimize ulaştı. Önümüzdeki hafta yönetim kurulumuzla bir araya gelerek, grev tarihlerini ilan edeceğiz ve hızlı bir şekilde uygulamaya koyacağız



AKLI ZAMDA OLAN BİR İŞÇİDEN KİMSE VERİMLİLİK BEKLEMESİN

Aklı alacağı zamda olan bir işçiden tam manasıyla verimlilik beklemek saflık olur. MESS, gerçekle bağdaşmayan ve bu süreci uzatan teklifleriyle en çok işyerlerine zarar veriyor. İşçinin enerjisini TİS’e yönelten MESS işyerlerindeki huzura, barışa darbe indiriyor.