MESS’E BAĞLI İŞYERLERİMİZDE 2 ŞUBAT İTİBARİYLE GREVE ÇIKIYORUZ

Yunus Değirmenci

Sendikamız Çelik-İş, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinden anlaşma çıkmaması üzerine, 2 Şubat 2018 Cuma günü itibariyle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ’na (MESS) bağlı işyerlerimizde grev kararı aldı.

Arabulucu raporunun sendikamıza ulaşmasının ardından Genel Yönetim Kurulumuz toplanarak, MESS’e bağlı işyerlerimizde grev uygulama kararı aldı.

“TİS masasında ücret maddelerinin görüşülmeye başlandığı andan itibaren, MESS’in sergilemiş olduğu dayatmacı ve uzlaşmaz tavrı ile Türkiye şartlarından uzak, komik ücret zammı teklifi, bizi, bugün bu grev kararını almaya itmiştir. Biz, bu işi masada bitirelim dedikçe, MESS, tam tersi şekilde verdiği tekliflerle masadan kalkmış, bizi de masadan kalkmaya zorlamıştır. Haklarımızı almak için üretimden gelen gücümüzü devreye sokma günü gelmiştir. Başından bu yana söylediğimiz gibi, üyelerimizin beklentilerini karşılayacak bir teklif göremediğimiz için yasal hakkımız olan grev hakkımızı kullanmaktan geri durmayacağız ve bu işyerlerimizde üretimi durduracağız.”

“Ülkemiz kritik bir süreçten geçmektedir. Sınırlarımızdaki terörist unsurların bertaraf edilmesi için ülkemiz büyük bir savaş vermektedir. Bu nedenle ülke olarak, her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik, huzur ve barış ortamına, ihtiyacımız vardır. Metal işçisi, ülkemiz ekonomisine verdiği katkıyla herkesten daha fazla bu ülkeyi sevdiğini göstermektedir. Biz, meydanlarda, sokaklarda olmak istemiyoruz. Hakkımızı aldığımız sürece bizim yerimiz tezgâhlardır. Fakat taleplerimiz karşılanıncaya kadar, haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Metal işçisinin feryadını duyurmak, onların taleplerini karşılamak için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Üyelerimizin boynunu bükük bırakmayacağız. Hakkımız olan ne ise onu alacağız.”

BU KAOS ORTAMININ TEK SORUMLUSU MESS’DİR