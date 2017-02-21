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METRO, ANKARAY VE EGO OTOBÜSLERİNDE UNUTULMUŞ EŞYALAR, 25 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ SATILACAK

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METRO, ANKARAY VE EGO OTOBÜSLERİNDE UNUTULMUŞ EŞYALAR, 25 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ SATILACAK
HİÇBİR ŞEKİLDE SAHİBİNE ULAŞILAMAYAN EŞYALAR, 1 YIL SAKLANDIKTAN SONRA, EGO TARAFINDAN AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİYLE SATIŞA SUNULUYOR.

EGO Genel Müdürlüğü, Metro, Ankaray ve otobüslerde unutulan veya düşürülen eşyaları, 25 Şubat Cumartesi günü ihale yolu ile satışa çıkaracak.           

EGO Kayıp Eşya bürosunca teslim alınan unutulmuş eşyaların, öncelikli olarak, sahiplerine ulaşılmaya çalışıldığını belirten yetkililer, sahibi bulunamayan eşyaların 15 günlük periyotlar halinde EGO Genel Müdürlüğü'nün "www.ego.gov.tr/ kayıp eşya" internet adresinde listelenerek ilan edildiğini hatırlattılar. Yetkililer, hiçbir şekilde sahibine ulaşılamayan eşyaların EGO tarafından 1 yıl boyunca saklandıktan sonra, açık artırma yöntemiyle satışa sunulduğunu ifade ettiler. 

Yetkililer, bulunan eşyalar üzerinde iletişim bilgisi bulunması halinde; Kayıp Eşya Bürosu tarafından direkt iletişime geçilerek, eşyaların sahiplerine teslim edildiğini söylediler.

        

-“BİSİKLET, CEP TELEFONU, FOTOĞRAF MAKİNASI, MATKAP”  

Her gün 1 milyonun üzerinde Ankaralının seyahat ettiği toplu taşıma araçlarında çok çeşitli eşyaların unutulduğunu veya düşürüldüğünü belirten yetkililer, unutulanlar arasında; cüzdan, gözlük, kolye, cep telefonu, şemsiye, kitap, okul çantası, şapka, gömlek gibi eşyaların ağırlıkta olduğunu, bunların yanı sıra unutulan eşyalar arasında dizüstü bilgisayardan bisiklete, fotoğraf makinesinden matkaba kadar büyük çaptaki eşyaların da yer aldığını  söylediler.  

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