Mevlana Kültür ve Spor Merkezin'de "Okçular Tepesi 15 Temmuz Kahramanları" isimli resim sergisi açıldı

İranlı Ressam Reza Hemmatirad'ın 15 Temmuz'daki vatan mücadelesini anlattığı "Okçular Tepesi 15 Temmuz Kahramanları" isimli resim sergisi açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen İranlı Ressam Reza Hemmatirad'ın 15 Temmuz'daki vatan mücadelesini anlattığı "Okçular Tepesi 15 Temmuz Kahramanları" isimli resim sergisinin açılışını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti önceki dönem Diyarbakır Milletvekili ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Oya Eronat, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan birlikte yaptılar.

Mevlana Kültür ve Spor Merkezin'de düzenlenen ve şehit yakınları ile gazilerin de katıldığı serginin açılışında bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "7 ay önce yaşadığımız 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimiz ve gazilerimizle buluşma programında bir araya geliyoruz. Sergimizi de bu buluşma gününde açarak 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. Katkılarından dolayı Pendik Belediyesi'ne ve sanatçımız Sayın Reza Hemmatirad'a çok teşekkür ediyoruz. Her şehidimizin ayrı bir hikayesi var, o hikayeleri bu eserlerde bulabilirsiniz. Ayrıca bizim 2017 Milli İrade Takvimimizde de değerli sanatçımızın bu eserleri var." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de 15 Temmuz'un ileriki yıllarda da hatırlatılması gerektiğine dikkat çekerek, "Türk milleti dünyaya milli iradeye nasıl sahip çıktığını göstererek örnek oldu. 15 Temmuz'un yegane kahramanı milletimizdir." dedi.

SERGİ 7 GÜN BOYUNCA ZİYARETE AÇIK

65 eseri sergilenen İranlı Ressam Reza Hemmatirad ise 10 günlük bir çalışma neticesinde bu eserleri ortaya çıkardığını belirterek, "17 Temmuz'da ekibimle birlikte çalışmaya başladık, birlikte çalıştığımız Sayın Bilal Erdoğan, Melike Erdem, Gülcan Tezcan ve tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. Keçiören en fazla şehit ve en fazla gazi veren ilçe olarak o gecenin en önemli kahramanlarından... O gece yüzlerce hikaye yaşandı. İnşallah bir daha 15 Temmuz yaşanmaz." diye konuştu. Hemmatirad sözlerini "Ayrıca Pendik Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Mustafa Ak ile birlikte o geceyi yeniden hatırlamak, şehit yakınları ve gazilerimize şükranlarımızı sunmak için bir aradayız." ifadelerini kullandı.

Eserlerin kısa hikayelerinin de yer aldığı sergi 7 gün boyunca FTZ AVM'de ziyaret edilebilecek.