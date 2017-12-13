Mevlana'nın 744’üncü yıldönümü dolayısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Şeb-i Arus” adlı anma programı düzenledi

Yenimahalle Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Hakk’a vuslatının 744’üncü yıldönümü dolayısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Şeb-i Arus” adlı anma programı düzenledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mevlana’nın barış ve esenlik dini olan İslam’ı kirletenlere karşı yüzyıllar öncesinden cevap verdiğini belirterek, “İslam’ı şiddet dini olarak görenlere, İslam’ı çıkarlarına alet edenlere karşı en güzel cevap Hazreti Mevlana ’nın 7 yüzyıl öncesinden söylediği sözler ve öğretileridir. Dinimizi öğrenmek isteyen Mevlana’yı okumalı ve dinlemelidir” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programaCHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, Başar Bal, Hüseyin Boran, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslanve binlerce vatandaş katıldı.

Mevlana barış ve hoşgörüyü öğütler

Gecede bir konuşma yapan Başkan Yaşar, “ Mevlana Hazretleri , ölümü, ahireti korkuyla ceza ile açıklayanlara karşı aşkı, sevgiyi, merhameti, vicdanı övmüştür. Mevlana sadece bireysel kurtuluşu değil birlik ve beraberliği, kardeşliği, karşılıklı hoşgörüyü öğretilerinin temeline koymuştur. Mevlana bin yıllar öncesinden insanlığa “Gel, Ne olursan ol Gel” diye seslenmeye devam etmektedir. Bugün hala başta İslam Dünyası olmak üzere tüm dünyada yaşanan acılar, savaşlar, sen, ben kavgası ve hoşgörüsüzlük ise devam etmektedir. İslam dünyası, birlik ve beraberliği sağlayamamış, İslam gibi esenlik ve barış dinini kendi içinde tesis edememiş, emperyalist tuzakların kurbanı olmuştur. Bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu kan ve gözyaşının nedeni budur.

Baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmak

Ne mutlu ki Hazreti Mevlana bize nasip olmuştur. İslam’ı bugün Ortadoğu’da Müslüman kanı akıtan, kafa kesenler ile özdeş sananlarına karşı Mevlana’mız var. İslam’ı, yobazlık, gericilik, şiddet ve korku dini olarak sunmak isteyenlere karşı Mevlana ile savunma yapabiliyoruz. Hoşgörü, tüm sorunların bertaraf edilmesi için tüm halkların ihtiyaç duymaları gereken yegâne hissiyattır. Bu hissiyatı en iyi kavramış, anlatmış ve bu uğurda da ömrünü vakfetmiş olan Mevlana’yı anma geceleri yalnızca onu anmaya değil onu anlamaya hizmet etmelidir. Bu akşam semazenlerimizi izlerken, ilahileri, kasideleri dinlerken sadece görsel bir şöleni değil dünya hırslarının gelip geçici olduğuna, baki kalanın bu kubbede bir hoş seda bırakmak olduğuna, içimizi kemiren nefret, kin, hor görme gibi tüm kötü hasletlerin boş olduğuna dair de bir düşünce içinde olmamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Dünya 1’incisi Hafız Ali Tel’den Kuran Tilaveti

Fazlı Çoban’ın sunuculuğunu yaptığı program, 2010 Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Dünya 1’incisi Hafız Ali Tel de Kuran Tilaveti ile başladı. Ayin-i Şerif Sema Gösterisi ve Türk Tasavvuf Musiki Konseri ile devam eden programda, Hafız İsmail Coşar ve Hafız Bilal Demiryürek de okudukları kasidelerle Mevlana’yı yad etti. Unutulmaz gece, Ömer Faruk Güney’in ilahileriyle son buldu.

Program çıkışında vatandaşlara hurma şekeri dağıtan Yenimahalle Belediyesi yetkilileri,vatandaşlara gecenin anısına Hz. Mevlana’dan Özlü Sözler ve Yedi Öğüdü kitapçığı ve biblo da hediye etti.