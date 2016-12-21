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Mevlana’nın çağları aşarak günümüze gelen hoşgörü mesajları bir kez daha Mamak’tan duyulacak

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Mevlana’nın çağları aşarak günümüze gelen hoşgörü mesajları bir kez daha Mamak’tan duyulacak
Özel günlere ve gecelere yönelik düzenlediği programlarla gönüllere seslenen Mamak Belediyesi vuslatının 743. yıldönümünde Mevlana’yı Mamak’ta anacak.

Mevlana’nın çağları aşarak günümüze gelen hoşgörü mesajları bir kez daha Mamak’tan duyulacak. Program, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde 27 Aralık Salı günü saat 19:30’da yapılacak. Mevlana’nın verdiği mesajlara tüm insanlığın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “2016’da özellikle İslam coğrafyasından kan, gözyaşı ve acı hiç dinmedi ve maalesef yaşanan bu üzücü hadiseler her geçen gün artıyor. Bu gün insanlık hiç olmadığı kadar hoşgörüye, sevgiye ve saygıya ihtiyaç duyuyor. İşte Mevlana insanlığın bu gün yaşadığı bu büyük sıkıntıların ilacını yüzyıllar öncesinden dile getirmiş. Felsefesinin ve öğretilerinin temel noktasına insanı ve hoşgörüyü yerleştiren Mevlana’yı bir kez daha anmak ve anlamak için tüm vatandaşlarımızı düzenleyeceğimiz programa bekliyorum” dedi.

 

Tasavvuf müziği, sema gösterisi

Programda Mamak Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Bölümü Başkanı Şef Ali Toprak yönetiminde tasavvuf müziği konseri verilecek. Rast, mahur, ve acem kürdi ve nihavend ilahilerden oluşan Tasavvuf müziğinin en güzel eserleri ve kaside okunacak. Programın ikinci bölümünde ise Kuran-ı Kerim okunacak, Hüseyin Fahrettin Dede’nin Acem Aşiran Ayin-i Şerif’i ve Mamak Belediyesi Konservatuarı Sema Gurubu’nun sema gösterisi sunulacak. 

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