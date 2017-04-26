Mevlit Kandili Ve Diyanet

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem’ın dünyaya teşrifi olan kutlu doğum ve kutlamalar dinen mahiyeti nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında otuz yıldan fazladır Nisan ayında kutlandığı kutlu doğum haftası ve kutlama biçimi ve itirazları.

Bir kısım sağ dediğimiz medya ve Kalemlerin, doğru ve yanlışı FETO ya göre belirlemeleri, Yani FETO yapmışsa yanlış, diğerleri doğru mantığı ile D.İ.B tertiplediği bu haftayı eleştirmeleri.

Veya bunların dışında farklı nedenlerle kutlu doğum haftasını eleştirenler, bu eleştirilerinde ne kadar doğru oldukları konusunda kafalarda oluşan sorulara cevap vermeye çalışalım.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe dönemi, tabiin ve tebeüttabin dönemlerinde, tüm Akaid ve İbadet mezheplerinde, Kutlu doğum haftası ve kutlamalarını caiz ve ya haram olduğunu belirten bir kaydın olmadığıdır.

Ancak İ’anetuttalibin (c.3, s 364) sahaviden nakille Peygamberimizden üç asır sonra icad edildiğidir.

İbni cezviye göre de hicri takvime göre yedi asır sonra erbil meliki elmuzaffer Ebu Said tarafından icad edildiğidir.

Süleyman Çelebi 15 yy. da "Vesiletü’n Necat" (Kurtuluş Vesilesi) adlı manzum Türkçe eser yazılmış daha sonra kısaltılarak "Mevlit" denilmiştır. Bursalı Sekban adlı bir musikişinas tarafında bestelendiğidir.

Yine Arapça, Kürtçe, Arnavutça... değişik dillerde Mevlt çeşitleri de vardır.

Mevlit kandili kutlamaları Osmanlı döneminde 1588 tarihinde ilk defa devlet protokolü ile Ayasofya camisinde kutlandığıdır.

Ustad bedü-üzzman;

Beşinci Nükta: Mevlid-i Nebevi ile Mi’raciye’nin okunması, gayet nafi ve güzel adettir ve mustahsen bir adet-i İslamiyedir. Belki hayat-ı içtimaiye-i İslamiyenin gayet latif ve parlak ve tatlı bir medar-ı sohbettidir. Belki hakaik-i imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir. Belki imanın envarını ve muhabettullah ve aşkı Nebeviyi göstermeye ve tahrike en muhayyic müessir bir vasitadır.

Cenab-ı Hak, bu adeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin, yerlerini cennetü’l-firdevs yapsın amin! (mektubat 10)

Kutlu doğum peki nedir?

Hz. İbrahim’ın duası, Hz. İsa’nın müjdesi ve dedesi Abdulmutallip ve annesi Amine’nin rüyası olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 20 Nisan 571 (rebiül evvel ayının 12 gecesi) dünyaya teşrif etmeleridir. İşte bu geceye kutlu doğum denilmektedir.

Kutlu doğum kutlamaları ibadet midir? Yada alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallhu aleyhi vesellemi diğer zamanlardan daha fazla hatırlamak, anlatmak, anlamak, tanımak, tanıtmak için bir fırsat mıdır?

Bir ibadet olmadığı gerçeği tartışma konusu dahi olmadığıdır. Kutlamanın Bida mı değil mi? Bida ise; Bida-ü hasene mi ve ya bida-ü seyie mi?

Şafii mezhebi;

İbni Hacei’l-Askalani, "Mevlidin hükmü nedir?" sorusuna: "Mevild işi bidattır. Bunu selef-i salihinden hiç bi kimse yapmamıştır. Hicretten üç asır sonra meydana gelmiştir. Bununla beraber mevlid işinin iyi tarafları vardır. İyi tarafların yapılırsa bidatı hasene hasene sayılır, yoksa bidati seyyiedir."

....

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki,Peygamberin doğduğu gün olması dikkat edilmelidir. Zamansız olarak halkın okuttukları Mevlitin ehemmiyeti yoktur. İçki, kadın ver erkeğin bir arada olması, israf ve gösterişin olması yanlış olan kısmıdır. (Büyük şafii ilmihali)

Mezhep imamları, İmam-i Azam (Hanefi imamı), İmam-i Malik, Ahmed bın Hambel (Hanbeli mezhebi) İmam-i Şafii dönemlerinde mevlid kandili ile ilgili o dönemde herhangi bir faaliyeti olmadığında görüşleri de mevcut değildir.

Bin yıldan fazladır günümüze kadar kutlanan Mevlid kandili bida olduğu konusu doğru olandır.

Ancak bide-ü hasene yanı güzel bir bida olduğu konusunda alimlerin çoğunluğu bu konuda hemfikirdir.

"Faydanın cemmi, zararın defi" söz konusu olduğunda yararlı ve faydalı olanları yapmak da doğru olandır.

Hele günümüzde teknolojinin gelişmesi, insan meşguliyetinin artması, medya ve diğer iletişim araçlarından oyun ve eğlenceye verdikleri önem göz önüne alındığında D.İ.B kutlu doğum haftası etkinliklerine öncülük etmesi doğrudur.

Yine Peygamberimizin doğumuna sevinmek ona sallat ve selam getirmek gelecek nesillere onu daha iyi anlatmak, geniş kitleleri bir ibadet maksadı ile değil, bir araya toplayıp iletişim imkanlarını da kullanarak, siyaset ve menfaat olmaksızın, kimseyi dışlamadan, fakirleri sevindirmek, küskünleri barıştırmak, salat ve selamları bolca getirmek elbette güzeldir.

DUA VE SELAMLARLA..