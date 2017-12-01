Mevlit Kandili ve Mahiyeti

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ın dünyaya teşrifi olan kutlu doğum ve kutlamalar dinen mahiyeti nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında otuz yıldan fazladır Nisan ayında kutladığı kutlu doğum haftası yapılan değişiklikle kameri takvime gire Rebiülevel ayının 12'sinde kutlanmaya başlandı.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe dönemi, tabiin ve tebeüttabin dönemlerinde, tüm akaid mezhepleri ile İbadet dediğimiz Hanefi, Şafii, Maliki ve Hambeli mezheplerinin hiç birinde kutlu doğum haftası veya kutlaması olmadığıdır.

Ancak İ'anetuttalibin (c.3, s 364) sahaviden nakille Peygamberimizden üç asır sonra kutlanmaya başlandı.

İbni cezviye göre de hicri takvime göre yedi asır sonra erbil meliki elmuzaffer Ebu Said tarafından icad edildiğidir.

Süleyman Çelebi 15 yy. da "Vesiletü'n Necat" (Kurtuluş Vesilesi) adlı manzum Türkçe eser yazılmış daha sonra kısaltılarak "Mevlit" denilmiş ve Bursalı Sekban adlı bir musikişinas tarafında bestelendiğidır.

Yine Arapça, Kürtçe, Arnavutça... değişik dillerde Mevld çeşitleri de vardır.

Mevlit kandili kutlamaları Osmanlı döneminde 1588 tarihinde ilk defa devlet protokolu ile Ayasofya camisinde kutlandığıdır.

Ustad bedü-üzzman;

Beşinci Nükta: Mevlid-i Nebevi ile Mi'raciye'nin okunması, gayet nafi ve güzel adettir ve mustahsen bir adet-i İslamiyedir. Belki hayat-ı içtimaiye-i İslamiyenin gayet latif ve parlak ve tatlı bir medar-ı sohbettidir. Belki hakaik-i imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir. Belki imanın envarını ve muhabettullah ve aşkı Nebeviyi göstermeye ve tahrike en muhayyic müessir bir vasitadır.

Cenab-ı Hak, bu adeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin, yerlerini cennetü'l-firdevs yapsın amin! (mektubat 10)

Kutlu doğum peki nedir?

Hz. İbrahim'ın duası, Hz. İsa'nın müjdesi ve dedesi Abdulmutallip ve annesi Amine'nin ruyası olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 20 Nisan 571 (rebiül evvel ayının 12 gecesi) dünyaya teşrif etmeleridir. İşte bu geceye kutlu doğum edebilmektedir.

Kutlu doğum kutlamaları ibadet midir? Yada alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallhu aleyhi vesellemi diğer zamanlardan daha fazla hatırlamak, anlatmak, anlamak, tanımak, tanıtmak için bir fırsat mıdır?

Bir ibadet olmadığı gerçeği tartışma konusu dahi olmadığıdır.

Kutlamanın Bida mı değil mi? Bida ise; Bida-ü hasene mi ve ya bida-ü seyie mi?

Şafii mezhebi;

İbni Hacei'l-Askalani, "Mevlidin hükmü nedir?" sorusuna: "Mevild işi bidattır. Bunu selef-i salihinden hiç bi kimse yapmamıştır. Hicretten üç asır sonra meydana gelmiştir. Bununla beraber mevlid işinin iyi tarafları vardır. İyi tarafların yapılırsa bidatı hasene hasene sayılır, yoksa bidati seyiedir."

....

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki,Peygamberin doğduğu gün olması dikkat edilmelidir. Zamansız olarak halkın okuttukları Mevlidin ehemiyeti yoktur.

İçki, kadın ver erkeğin bir arada olması, israf ve gösterişin olması yanlış olan kısmıdır. (Büyük şafii ilmihali)

Mezhep imamları, İmam-i Azam (Hanefi imamı), İmam-i Malik, Ahmed bın Hambel (Hanbeli mezhebi) İmam-i Şafii dönemlerinde mevlid kandili ile ilgili herhangi faliyet olmadığında görüşleri de mevcut değildir.

Bin yıldan fazladır günümüze kadar kutlanan Mevlid kandili bida olduğu konusu doğru olandır.

Ancak bide-ü hasene yanı güzel bir bida olduğu konusunda alimlerin çoğunluğu bu konuda hemfikirdir.

"Faydanın cemmi, zararın defi" söz konusu olduğunda yararlı ve faydalı olanları yapmak da doğru olandır.

Hele günümüzde teknolojinin gelişmesi, insan meşguliyetinin artması, medya ve diğer iletişim araçlarından oyun ve eğlenceye verdikleri önem göz önüne alındığında D.İ.B kutlu doğum haftası etkinliklerine öncülük etmesi doğrudur.

DUA VE SELAMLARLA..