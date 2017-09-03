MHP Ankara’da bayram coşkusu

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı ’nın Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlediği bayramlaşma programına teşkilatlardan büyük bir katılım oldu. Coşku dolu görüntülerin yaşandığı Ankara İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşmaya, TBMM Grup Amiri ve Ankara Milletvekili Erkan Haberal da katıldı.

Bu güzel bayram gününde bir defa daha kucaklaşmanın ve candan birbirimize sarılmanın heyecanını yaşadık.

BİR YUMRUK GİBİ OLACAĞIZ

Mübarek Kurban Bayram ı'nda, il binamızda partililerimizle bayramlaşmanın coşkusunu yaşadık Türk ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum.

Dayanışma ve kaynaşma günleri olan bayramlar vesilesiyle Liderimiz sayın Devlet Bahçeli’nin de ifade buyurduğu gibi davamızın ve liderimizin yanında bir yumruk gibi olacağız.

Bir kere daha gördük ki, Milliyetçi Hareket Partisi, aziz vatanımızda daha nice bayramların teminatı olarak Liderimizin etrafında kenetlenerek, vatandaşımızın gülmeyen yüzünü güldürecektir. İnşallah memleketimizin en önemli meselesi olan terör ve fitne hareketlerinin son bulduğu günleri de Milliyetçi Hareket’in iktidarında yaşayacağız.

Bu vesileyle İl Başkanlığımızdaki bayramlaşma töreninde katılan tüm dava arkadaşlarımıza, partililerimize ve Ankaralı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim, hepsinden razı olsun. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.