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MHP Ankara’dan Kızılay’a kan bağışı

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Fatih Çetinkaya

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı’nın Şehit Trafik Polisi Fethi Sekin anısına düzenlediği Trafik Etkinliği Haftasında, teşkilat üyelerimizle Kızılay’a kan bağışında bulunduk.

MHP Ankara İl Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlik kapsamında Kızılay’a kan bağışında bulunarak sosyal sorumluluklarımızı yerine getirdik. Başta parti yönetimi olmak üzere tüm teşkilatlardan kan bağışına büyük ilgi gösterilmesinin mutluluğunu yaşadık.

“SOSYAL PROBLEMLERE DİKKAT ÇEKİYORUZ”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak Türkiye’nin önemli sosyal problemlerine dikkat çekmek için etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. 

Bu kapsamda İzmir Adliye önünde bir katliamı canı pahasına önleyen Şehit Polisimiz Fethi Sekin anısına düzenlediğimiz Trafik Çalıştayı kapsamında bir kan verme kampanyası gerçekleştirdik. Kan verme kampanyamıza büyük ilgi gösteren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

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