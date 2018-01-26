MHP Gölbaşı İlçeden; Şehitler İçin Mevlid

Nur Çelebi / Editör

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan , teşkilat olarak Mehmetçiklerle birlikte vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadeleye hazır olduklarını bildirdi.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı bugün Gölbaşı Merkez Camii’nde, vatanın bölünmez bütünlüğü, devletin bekası uğruna mücadele eden ve bu uğurda şehitlik mertebesine erişen asker ve polislerimiz ile Afrin Operasyonunda şehadete eren Piyade Ast. Üstçavuş Musa Özalkan, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı için akşam namazından sonra mevlid-i şerif okuttu.

“MÜCADELEYE HAZIRIZ”

Mhp Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, düzenlenen mevlid-i şerifte tüm şehitleri dualarla yadettiklerini belirterek,mevlide katılan Gölbaşı halkına, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'a, Adalet ve Kalkınma Partisi Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan’a teşekkür etti.

Ersin Pehlivan daha sonra şunları söyledi:

“Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli Beyin ifade ettikleri gibi Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı İlçe Teşkilatı olarak bizler de ihtiyaç duyulduğunda Mehmetçiklerimizle beraber vatanımızın, milletimizin bütünlüğü ve payidar kalması hususunda sonuna kadar mücadeleye hazırız. Bir kere daha tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları Cennet olsun.”