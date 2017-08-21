MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı’nın 9. Olağan Kongresi büyük coşku içinde geçti

İrem Subaşı / Editör

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Teşkilatları nda kongre heyecanı olanca hızıyla sürerken Yenimahalle İlçe Başkanlığı’nın 9. Olağan Kongresi büyük coşku içinde geçti. İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz’ın güven tazelediği kongreye katılan Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, sözlerine Yenimahalleli Ülkücü şehitleri tek tek anarak başladı. Milliyetçi Hareket’in adım adım iktidara yürürken yurt genelinde kongrelerde sona gelindiğine dikkat çeken Çetinkaya, bu sürecin vatanımıza ve Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

“TÜRK VATANININ TEMİNATIYIZ”

MHP Ankara İl Başkanı Çetinkaya, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Türkiye’nin geleceğinde 48 yıllık bir sürecin her zaman diliminde MHP’nin önemli çabası vardır. Bugünlere gelene kadar Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ortaya koyduğu öneriler ve tarihe malolmuş muazzam fikirleri hep ışığımız oldu.

Elbette Liderimiz Devlet Bahçeli Beyin Türk siyasi hayatındaki cesareti, feraseti, güvenilirliği ve önerileri 5 bin yıllık Türklüğün kalesi aziz vatanımızda bu fikirler harmanlanmış; böylece risklerin, ihanetlerin ve tuzakların içinden Türkiye’yi güvenli ortama çıkarmıştır. İhanetlere, çalkantılara ve sıkıntılara karşı duran Milliyetçi Hareket, milletimizin yegane umudu olmuştur. Bu süreçte bilge Liderimiz gerektiğinde gövdesini taşın altına sokmakta tereddüt göstermemiştir.

Bu nedenle Milliyetçi Ülkücü Hareketin her bir neferinin gönlü rahat, vdnı müsterihtir. Unutulmasın ki, Türkiye’nin bugünkü karanlık ve zorluklardan kurtuluşu yolunda ilerlerken alınan her bir kararda Liderimizin tecrübesinin imzası vardır.

MHP’nin kutlu hedefine ulaşmasına kimsenin köstek olmaya hakkı yoktur. Bizler Ülkücüyüz ve Milliyetçi Hareket Partisi’nde aziz milletimize hizmet yolunda görevimize devam ediyoruz.”

“LİDERİMİZİN EMRİNDEYİZ”

Divan Başkanlığını MYK Üyesi Yaşar Yıldırım’ın yaptığı ve Yenimahallelilerin yoğun ilgi gösterdiği kongrenin açılış konuşmasını yapan Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, coşku içinde yaptıkları kongrenin Türk milletinin toyu olduğuna dikkat çekerek, aynı inanç ve kararlılık içinde hareketin ve Liderin emrinde olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Milliyetçi Hareket’in davasının millet olma davası olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Son nefesimize kadar bayrak inmeyecek, ezan susmayacak ve vatan bölünmeyecektir” dedi.

MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Milliyetçi Ülkücü Hareket, aziz vatanımızın bölünmemesinin teminatıdır. Bizim davamız yılmadan yıkılmadan mücadelesini sürdüren Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in davasıdır.

Yenimahalle Teşkilatı olarak her zaman çok çalıştık ama asla ihanet etmedik. Her daim Kür’şad’ın 40 çerisi gibi savaştık, savaşmaya da devam edeceğiz. Bir nefer gibi davamızın sahibi olacağız.

Bizler önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen Türkmenbeyimiz sayın Devlet Bahçeli’nin evlatlarıyız. Hep liderimizin sözlerini düstur edindik. Milliyetçi Hareket’in yerelde ve genelde iktidar olması için çok çalışacağız. ”