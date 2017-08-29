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Milletimizin azim ve kararlılığı, şanlı Türk ordusunun cesareti ile birleşmiştir

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Mustafa Toruntay

Özgür ve bağımsız yaşama tutkusu, Türk milletinin her zaman onurlu ve güçlü bir şekilde var olmasını sağlamış ve bu tutku dünyanın her yerinde cevap bulmuş, örnek alınmıştır. Büyük milletimizin azim ve kararlılığı, şanlı Türk ordusunun cesareti ile birleşmiş ve bu büyük zafer tarihe altın harflerle yazılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yurdunu ve milletini seven kahramanların, şehit ve gazilerin bizlere emanet ettiği kutsal bir mirastır. Nice isimsiz kahraman şehidimiz kısıtlı imkanlarla, günlerce bir lokma bir şey yemeden verdikleri o olağanüstü mücadele sonunda bu büyük zaferi kazanmış ve Türk ulusunun esareti asla kabullenmeyeceğini, bu toprakların sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağını da tüm dünyaya ilan etmiştir.

Genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla-erkeğiyle, ülkemizin her bölgesinden birlik-beraberlik içerisinde milletimizin bağrından çıkan kahraman ordumuz, bu savaşta Türk Milletinin gücünü ve cesaretini kanıtlamış, kazandığı bu büyük zaferle tarihe geçmiştir. Bu büyük zafer yeni neslimize çok iyi anlatılmalı, 30 Ağustos ruhu gençlerimize örnek olmalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

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