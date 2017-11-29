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Milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum

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Mustafa Toruntay

Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bu mübarek gecede dünyaya gelmiştir.

Mevlid Kandili Hz. Peygamberin insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Tazelenmek ve arınmak için büyük bir fırsat olan bu mübarek geceyi iyi değerlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; sayısız güzelliklerin yaşandığı bu müstesna gecenin tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada; şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin hakim olmasına vesile olmasını diliyor, milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum.

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