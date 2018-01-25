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MİLLİ EĞİTİMDE ABD ELİ !!

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Ebru Oğuzhan Yeter

İsmet İnönü’nün, Cumhurbaşkanı olduğu bir dönemde, ‘’Türkiye ve ABD arasında Eğitim Komisyonu Kurulması Hakkındaki Anlaşma’’  adıyla ikili bir anlaşma imzalandı. Her şey bununla birlikte şekil almaya başladı ve eğitim de son durumu  bugün hep birlikte görüyoruz.

Bu anlaşma ile, Türkiye’de ABD yanlısı kadroların eğitilmesi, eğitilme şeklinin saptanması ve bu amaçla yapılacak olan  harcamaların karşılanması yöntemleri belirlenecekti.

Yine bu anlaşma ile, ABD’den Türkiye’ye gelecek olan uzman, araştırmacı ve eğitimci’lerin belirlenmesi ile, ABD’ye ülkemizden gönderilecek olan, öğrenci, öğretim üyesi ve kamu görevlilerinin belirlenmesi sağlandı.

Anlaşmanın bir çok maddesi ve temeli ABD’nin lehine olup, Türkiye bu anlaşma ile  kendini bağımlı hale getiren imzayı atmış oluyordu.

egitim.jpg1949 yılında imzalanan bu anlaşma ile, Türkiye Milli, Eğitimi’ni ABD’nin denetimine bırakmış oluyordu. Azgelişmiş ülkeler için öngörülen, ‘’dinsel eğitim’’ ya da ‘’eğitimde dinselleştirme’’ gibi konular bu anlaşma ile büyük bir boyut kazandı.

16 yıldır ülkeyi yönetenler,  askeri okullar da dahil olmak üzere, ‘’bütün okullar imam hatip olmalıdır’’  dediler  ve bunu hızla hayata geçirmeye başladılar.

1949’dan bu yana, binlerce Türk Amerika’ya giderek, eğitildiler ve etkilendiler. Yüzlerce Amerikalı ise  Türkiye’ye ‘’eğitmek ve etkilemek’’   için geldiler.

ABD’den dönen, Türk’lerin hemen hemen tamamı ülkede üst düzey görevlere getirildiler ve eğitildikleri gibi büyük bir bölümü ABD yanlısı tutum izlediler.

En çok da Atatürkçü, Yurtsever kadroları etkisiz hale getirme yönünde çaba gösterdiler.

egitim-001.jpgMilli Eğitim Bakanlığı’ndaki Amerikalılar, personel politikalarından tutun da, ders programlarına, imam hatip okullarının açılmasından, Yüksek İslam Enstitüleri’nin yaygınlaşmasına kadar çok önemli kararları hayata geçirdiler.

1994 yılında. Milli Eğitim Bakanlığı’nda kurulan ‘’Milli Eğitimi Geliştirme’’ komisyonunda yer alan 60 personelin üçte ikisi Amerikalıydı.

Amerika’nın eğitim sistemimiz üzerinde ki etkisi bugün de bitmiş değildir. Bugüne kadar gelen tüm partiler,  tüm siyasiler bu anlaşmanın içerigine sadık kaldılar ve eğitim sistemimizi Amerilkalılara bağımlı kıldılar.

Bunları okuyup öğrendikçe,  Köy Enstitülerinin kurulmasının  yürekten desteklendiğini, ancak bu anlaşmayla nasıl ortadan kaldırıldığını da görmüş oluyoruz.

İsmet İnönü’nün şu sözleri çok önemlidir;

Amerikalılar, imam hatip mezunlarını Harbiye’ye almamızı söylediler. Bunu Sultan Abdülhamit ordusuna dönüş sayarım...Oldu bitti yaptırmayacağız’’

egitim.pngİsmet İnönü, İmam-hatip mezunlarının Harp Okulları’na girmesine onay vermedi ama  bu güne gelene kadar yaşananlar, o dönemde harp okullarına  giremeyen İmam Hatipliler,  Ecevit’in çıkarttığı yasadan yararlanarak; hukuk ve siyasal başta olmak üzere hemen tüm üniversite ve yüksek okullara girdiler.

Atatürk’ün çok önem verdiği, eğitimin birliği ilkesi,  eylemsel olarak ortadan kaldırılmış oludu.

Amerikalıların Türk Milli Eğitimi’ne yıllardır el koyduğunu, bugün müfredatta yapılan değişiklikle, ders kitaplarında ki dayatmalarla, hızla yaygınlaşan imam hatiplerle apaçık görüyoruz. Ne yazık ki siyasiler sadece oy kaygısıyla, eğitim alanında gerçek anlamda mücadeleye hiç bir zaman adım atmadılar. Söylemler hiç bir zaman eyleme dönüşmedi.

Amerika’nın verdiği burslardan yararlanan, onların yardımını hiç bir zaman geri çevirmeyen, bu ülkenin gelmiş geçmiş yöneticileri hiç bitmedi

Bu insanlar , Başbakan, Cumhurbaşkanı, bakan ve üst düzey yöneticiler oldular.

11 Kasım 1938’den sonra, ülkenin yönetiminde söz sahibi olanlar, Atatürk İlke ve Devrimlerine rağmen, Nutuk gibi bir yol göstericimiz olmasına rağmen, laik eğitim veren okullara karşı İmam Hatip okullarını seçenek olarak düşünüp hayata geçirdiler.

Devletin kilit mevkilerine yerleştirecekleri kişileri bu okullarda yetiştirdiler. Ve hala bugün bunlarla yönetiliyoruz.

Oysa,  Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  şöyle diyordu ;

Eğitimin amacı yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, ülkede ahlaklı, cumhuriyetçi, devrimci, atılgan, olumlu, giriştiği işleri başarabilecek yetenekte, dürüst, sorgulayıcı, iradeli, yaşamda karşılaşacağı engelleri yenecek güçte, karakter sahibi genç yetiştirmektir”.

KAYNAK: Metin AYDOĞAN// Kuramsal Aktarım//Türk Milli Eğitimi ve ABD

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