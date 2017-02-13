MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

OHAL, yani Olağanüstü Hal; olağan hale geldi.

Yönetenlerin yasal sınırlara tabi olmadan ‘her türlü’ kararı alabildiği süreçte, yönetenlere göre; yönetim sistemi değişikliği, bu değişikliğe karşı çıkanlara göre ise; rejim değişiklik teklifi cumhurbaşkanı onayından sonra; halka, referanduma gidiyor.

Nasıl gidiyor?

Değişikliğin ‘öznesi’ cumhurbaşkanı, emrindeki hükümet ve MHP bir tarafta; milliyetçi söylem üzerinden, devletin tüm olanaklarını seferber ederek, tüm gücüyle karşı tarafa saldırıyor. Şu anda ‘tarafsızlık’ üzerine yemin etmiş bir cumhurbaşkanı meydanlara çıkmış durumda. Tarafsızlık ilkesini bir tarafa bırakalım, kullanılan dil kendi savundukları ‘Yeni Kapı’ ruhuna uygun mu? Hayır. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, bölen bir dil ve söylemden uzak mı? Hayır. Tam aksine; bu unsurları ‘başat’ kabul eden bir dil.

Bugüne kadar herkesten çok ‘Başkanlığa’ karşı çıkan MHP’ye gelelim. Neden ‘Evet’ dediği, bu değişikliğe karşı olanların değil, kendileri dışında kimsenin anlayamadığı MHP’de AKP ve cumhurbaşkanının’dan farklı değil. Onların kullandığı dilde; ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, bölücü bir dil. Hani nerde kaldı; ‘Yeni Kapı’ ruhu, birlik beraberlik!

Onlara göre ‘Evet’in karşısındaki herkes; vatan haini! Terörist! Bölücü! Ülke düşmanı!

Hani halkın tercihi ‘Milli İrade’ydi, saygı duyulmalıydı, baskı altına alınmamalıydı!

Bu mu sizin ‘Milli İrade’ anlayışınız?

Tamam demokrasi anlayışınızın istenilen durakta durulabilecek bir ‘tramvay’ olduğunu biliyoruz da, halkın tercihini bu kadar yok sayacağınızı, sizin gibi düşünmeyenleri düşman, vatan haini ilan edeceğinize ihtimal vermemiştik!

Bu değişikliği istemeyenler diğer tarafta.

Değişikliğe karşı olanlar, ‘Hayır’ cephesinin işi kolay değil. Çünkü ‘Evet’in getirisi var. Getiri ve ‘Rant’ beklentisi olanlar ‘Evet’ deme yarışına girdi. ‘Evet’ bütün kapıları açabilir…

Oysa ‘Hayır’ demenin maliyeti/bedeli var. Bugün var belki yarın daha da fazla olacak!

Bir zamanlar miting meydanlarında Erdoğan tarafından alınmaması/okunmaması ve boykot edilmesi, evlere ve iş yerlerine sokulmamsı gereken ‘Doğan Medya’ şimdiden pozisyonunu almış; yayın organlarında ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan İrfan Değirmenci kovulurken, ‘Evet’ diyen Fatih Çekirge bırakın kovulmayı; Hürriyet Genel Yayın yönetmenliği bekliyor!

Ama şurası çok açık bir gerçek ki; bu değişiklik geçtiğinde ilk hesap sorulacakların başında, dün olduğu gibi yarında ‘Doğan Medya’ grubu olacaktır.

Milli irade, demokrasi geçin bunları!

Ülkeyi yönetenler, gücü kontrol edenler; kendine göre ‘Milli İrade ve demokrasi’ tarif ediyor. 12 Eylül’de yüzde 92 oy, ‘Milli İrade’ halkın tercihi olmayacak; sıkıyönetim şartları vardı denecek. OHAL şartlarında, her konuda çıkarılan kararnamelerle; demokratik haklar kısıtlanarak, görüş bildirenler gözaltı ve hapislerle susturularak gidilen referandum sonuçları; ‘Milli İrade’ sayılacak!

Yargıya güvenmiyoruz anlayışıyla yıllardır bekletilen ‘dokunulmazlıklar’ yargıya güven duyulacak noktaya gelince! Kaldırılan ‘dokunulmazlıklar’ gibi, son KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile YSK’da özel TV kanallarının denetimine son verdi.

Çıkarılan KHK ile referandum sürecinde YSK’nın belirlediği kurallara göre yayın yapma zorunluluğu ortadan kalktı. Yani, YSK, özel TV ve radyolara, eşitlik ilkesini içeren esaslara aykırı yayın yapması halinde verilmesi öngörülen yayın durdurma ve para cezalarını artık vermeyecek.

Peki, neden ihtiyaç duyuldu böyle bir KHK’ya? Çünkü artık ‘eşitlik’ ilkesi ‘eşitsizlik’ yaratıyor. TV ve radyoların yüzde 99’u iktidarın kontrolünde, iktidarın yayın organı gibi. YSK bu var olan ‘eşitlik’ ilkesini uygulamaya kalksa; o yüzde 99 iktidar lehine ‘Evet’ propagandası yapamayacak. O zaman çıkar bir KHK, kaldır ‘eşitlik’ ilke kararını, kur TV ve radyolarla halkın üzerinde baskıyı; olsun sana tam demokrasi!

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr