Milli mutabakat komisyonuna sesleniyorum

Eyüphan Kaya

2019 seçimlerine hazırlık münasebetiyle Ak Parti-MHP arasında oluşan milli mutabakat komisyonu ülkemizin önünü açabilir, bir şartla eski korkuları yenebilirlerse,

Kemalizm, İslami değerler, Türkçülük kavramı, Kürt meselesi, Dar bölge seçim sistemi vb.

Korku ve kaygıları bir kenara bırakarak, bu sorunların handikaplarından çıkabilirsek ülkemizin önü açık gözüküyor.

Mesela yeni sistemde Atatürk ilke ve inkılaplarının etrafından dolaşmaktan vazgeçmek lazım. Aslına baksanız Atatürk’e isnat edilen bu ilkelerin hiç biri içerik itibariyle insanımıza sıkıntı verecek nitelik taşımamakla birlikte uygulamalarında insanımız pek hayır görmediği gibi başta layıklık olmak üzere zararını çok gördük, bunlar sakıncalı kavramlar haline geldiler.

Bunun yerine 15 Temmuz ilkelerini getirin, 15 Temmuz sürecinde beş kavram gün yüzüne çıktı; Ezan, Sala, Tekbir, Bayrak Vatan… o zaman ne yapacaksanız bu değerlerin ışığında yapın bence.

İslami değerleri dikkate alın, Kur’an boşuna inmemiş haşa! insanlar rahat bir yaşam, adalet ve eşitlik içinde, huzur içinde yaşamını sürdürsünler diye inmiş. O zaman Kur’anın temel kavramlarını dikkate almak lazımdır diye düşünüyorum.

Kumara, Rakiye sınırlama getirin en azında cazibeliğini azaltın başka bir ifade ile teşvik etmeyin, faizi minimize edin bir gün ekonomik veriler elverir, ortam müsait hale gelirse ortadan kaldırın, evliliği cazip hale getirme yollarını arayın.

Türkçülük bir marifet değildir, Anadolu’ya huzur getirmez hiçbir sıkıntı vermezse Türk olmayan vatandaşlarımızın huzurunu kaçırır, mutluluklarına gölge düşürür. Türk vatandaşlarımıza da bir şey kazandırmaz, sadece rijit düşünen, Türk olup olmadığını bilmediğimiz bir kısım vatandaşlarımızı avutur bu da bu kadar sıkıntıya girmeye değmez. Yeni sistemde mikro milliyetçiliğe yer olmadığı gibi bu akımın ömrünü uzatanları da Anadolu insanı artık af etmeyecektir. Hiçbir zararı yoksa bile bazı Kürtçülerin işini kolaylaştırıyor.

Kürt sorunu son birkaç yılda nerdeyse çözülüyordu, rijit düşünen kimseler tarafından sabote edildi, bu sorunu çözmenin yolu Kürtçe anadil eğitiminden geçiyor, bazı okullarımıza iki dilli eğitim getirilebilir, pilot düzeyde okullar açılsın, bir sorunu hasıraltı etmek çözmek anlamına gelmiyor. Ayrıca Anayasanın ilk dört maddesinin dokunulmazlığı da hayat sıkıntı veriyor, yanlış yorum ve değerlendirmelere yol açıyor.

Dar bölge sistemi yeni sistemin olmazsa olmazıdır, sakın ola ki o eski çarşaf liste ile halkın önüne çıkmayın bu yeni sitemi işlemez hale getirir. Dar bölge sistemiyle vekilin çalışma ve çabasıyla meclise gönderildiği bir seçim sistemini istiyoruz.

Örneğin bir ilin 7 vekili varsa adil bir tarzda, nüfus oranı da dikkate alınarak 7 bölgeye ayrılır ve her parti orada adayını gösteriyor, belli oranda oy alan kimse vekil seçiliyor.

Bunun birkaç faydası var;

Birincisi her vekil adayı birebir mücadele verip, her vekil adayının seçilme ihtimali var,

İkincisi eski liste usulünde olduğu gibi ilk birkaç aday, nasıl olsa seçimimiz garantidir deyip seçim çalışmalarından geri kalmazlar,

Üçüncüsü TBMM’ye daha nitelikli vekil seçimi olur ve kendini parti yönetiminden daha fazla seçim bölgesindeki vatandaşlara karşı minnettar hissederler.

Ayrıca seçim barajını %3 ya da %5’lere indirin. Sakın ola ki sihirli bir kavram olan istikrar kavramının arkasına saklanıp %10 barajını dokunulmaz olarak bırakmayasınız, niye bu yüzdeleri dile getirdim derseniz? %3 bir partinin bütçeden pay alma sınırıdır, %5 ise Cumhurbaşkanını aday gösterebilme sınırıdır.

Benim aklıma bu geliyor, sizin aklınıza farklı bir tavsiye geliyorsa esirgemeyin. Çünkü yeni sisteme sahip çıkmak boyun borcumuzdur, hele ki “evet” demiş ve onun için çalışma ve çaba sarf etmişseniz mesuliyetiniz bir kat daha artıyor, bilmekte fayda var diye düşünüyorum.

Selam ve selametle kalın.