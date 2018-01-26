Milli şuuru içlerine sindiremeyenler Afrin Operasyonu’na dil uzatıyor

Mustafa Toruntay

Ülkemiz en haklı ve en meşru hakkını kullanırken, destek olmayı beceremeyen ve milli şuuru içlerine sindirememiş bir kısım aklı evveller, üstlerine takındıkları bilmişlik tavırlarıyla Afrin Operasyonu ’na dil uzatıyor.

Ülkemiz zor bir süreçten geçerken, hem içeride hem dışarıda milli bir mücadele verirken, bir takım insanlar ve gruplar akla mantığa sığmaz açıklamalarda bulunuyor. Kendilerine ‘aydın’ diyenlerle, Türk Tabipler Birliği (TBB) ağız birliği yapmışçasına bir takım mesnetsiz açıklamalarda bulunarak, Afrin’de sürdürdüğümüz şerefli mücadelemize dil uzatmaya çalışıyorlar. Kimin neye hizmet ettiği, kimlerin peşinden gittiği bu açıklamalarla ortadadır. Emperyalist güçlerin yanında olan, bunu da hiç çekinmeden gösteren bu kimseler için Cumhuriyet Savcılarımız gereğini yapacaktır.

Beklemesinler’ diyerek cepheye koşan Mehmetçiklerimiz sayesinde huzura ve barışa erecek olan ülkemiz, hedeflerine teker teker ulaşacak ve çıkan her engeli kolaylıkla aşacaktır. Hep dediğimiz gibi artık destek bekleyen, birileri tarafından yönlendirilen bir Türkiye yok. Artık herkese yardım eli uzatan, kimsenin ne dediğine bakmadan ülke çıkarları için bildiğini yapan ve tabiri caizse kendi göbeğini kendi kesen, her geçen gün büyüyen bir Türkiye var.