Milliyetçi Hareket ülkemizin sigortası

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantıları çerçevesinde Keçiören ve Etimesgut’ta açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, 16 Nisan’daki referandumun Türkiye için dönüm noktası olacağını belirtti. Karakaya, “48 yıllık kutlu bir davanın bayraktarlığını yapan Milliyetçi ve Ülkücü Hareket, ülkemizin sigortasıdır” dedi.

İLK DURAK KEÇİÖREN OLDU

Ankara İl Başkanlığı’nın bilgilendirme toplantıları çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden ve esnaflarla buluşan MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya ve beraberindeki heyetin ilk durağı Keçiören oldu.

Keçiören Muhtarlar Derneği, Osmanlı Halk Pazarı Derneği, Keçiören İnşaat Müteahhitleri Derneği ve Keçiören Çorumlular Derneği’ne ziyarette bulunan MHP Ankara İl Başkanlığı heyetinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Anayasa değişikliği ve referandumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek Türk polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü tebrik eden MHP Heyeti, Osmanlı Halk Pazarını da gezerek esnaflarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

ETİMESGUT’TA PARTİLİLERE SESLENDİ

MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya başkanlığındaki heyetin son durağı Etimesgut İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği bilgilendirme toplantısı oldu. Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, tüm partilileri güçlü bir evet diyerek güçlü Türkiye’nin kuruluşuna harç koymaya davet etti.

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki toplantıda daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, partililere hitap etti.

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Anayasa referandumunun Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Karakaya, Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oynanan oyunların boşa çıkacağını kaydetti. Karakaya, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Anayasa değişikliğiyle ilgili bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi’nin e Lideri sayın Devlet Bahçeli’nin geçmişte karşı olduğu şeylere şimdi evet dediği yönünde bir algı operasyonu yapılıyor.

Milliyetçi ve Ülkücü Hareketin görüş ve düşüncelerinde asla bir değişiklik olmadı. Amerikan tipi başkanlık sistemi isteyen e ülkemizi eyaletlere bölme sevdalılarının bu kara propagandalarını ibretle takip ediyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da izlediğimiz görüşlerimiz hep aziz vatanımızın yararları doğrultusunda olacaktır. Çünkü biz, Türkiye Cumhuriyeti’nin sigortasıyız. 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan referandumda da aziz milletimizin en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz.”