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Milyonlarca Can Öldü !!

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Ebru Oğuzhan Yeter
Muğla, Menteşe’de Zeytinköy mahallesi tam 26 saat boyunca yandı.
 
Basında yer alan haberlerde ”neyse ki can kaybı yok” deseler de, milyonlarca can kaybı var, ciğerlerimiz yandı.
 
Her bir yaprağı bize nefes olan, binlerce çeşit ağaç yandı.
 
Karınca yuvaları, sincap kovukları, dallarda ki kuş yuvaları, arı’sı, tavşanı, karıncası, börtü-böcek ne varsa yandı.
 
Milyonlarca Can ÖldüToprak yandı, toprağa düşen tohum yandı, Taze yetişen fidanlar yandı.
 
Yaşam hakkının sadece kendine ait olduğunu düşünen bencil ‘insan’ aslında senin, benim geleceğimiz yandı.
 
Yüzlerce hektar orman alanı, yüzlerce hektar makilik alan, tarım alanları, milyonlarca ağaç, bitki, hayvan, nefes alan can’lar yandı.
 

Bugüne kadar yanan, yakılan tüm orman alanları gibi Zeytinköy’ de unutulacak.

 
Belki bir gün insanoğlunun doymayan nefsine yenik düşecek, betona dönüşecek.
 
İnsanın verdiği zararı, yine insanın onarmaya, kurtarmaya çalıştığı binlerce can yok olup gitti.
 
İnsan’a zarar gelmedi, 55 ev yanıp kül oldu.
 
İnsanların; anıları, hayalleri, canlarının yongaları yandı bitti kül oldu.
 
Elbette yaralar sarılacak, ev, eşya, yerine konulacak, yerine konulamayacak olan milyonlarca can yok oldu.
 
Milyonlarca Can ÖldüBu yangın ne ilk, ne de son. Her yaz özellikle bu bölgenin korkulu rüyası.
 
Nedeni, sebebi ve tek suçlusu ‘insan’ her yıl, tatil bölgelerine gelen, oturduğu her yeri çöp dağlarına dönüştüren ‘insan’ Çocuklarına; doğayı korumayı, hayvanı korumayı, tüm canlıları sevmeyi ve yaşamı onlarla paylaştığımızı anlatmayan, ‘insan’ Anız yakmak için, bahçesinde, tarlasında kontrolsüzce ateş yakan ‘insan’ Mangal keyfinden vazgeçemeyip, ne yasak, ne kural tanımadan, kibriti çakan ‘insan’ İçtiği sigarayı bilinçsizce doğaya fırlatan ‘insan’ (Sahillerin, kıyıların, ormanların tatilciler tarafından nasıl çöp yığınlarına dönüştürüldüğüne ise değinmeme hiç gerek yok.) Bu yangında insanlar hayatını kurtardı…
 
Zeytinköy yaralı, Zeytinköy  üzgün, acılarını paylaşıyoruz.
”Can kaybı yok” demeyin. Milyonlarca can öldü !!
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