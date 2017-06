Minik kalpler gülsün diye

Mutlu Mete Kaçar

Ramazan güzellik ve bereketin ayıdır. Dinimizde önemli aylardan olup on bir ayın sultanı kabul edilir. Ayların en mübareklerinden olarak Tüm İslam dünyasının coşku ile karşılandığı zamanlardandır. Nefisler terbiye edildiği gibi Allah rızası kazanmak istenir. Gün boyunca aç kalanlar akşam ezan ile birlikte orucunu açarak yemek yerler. İnsanların gün boyunca kötülüklerden uzak durarak nefislerini terbiye etmesidir. İnsanların birbirleri ile kaynaşmasını sağladığı gibi yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı dönem olmaktadır.

Ramazan isminin verilmesindeki hikmet şöyle belirtilmiştir.Yaz sonunda, güz mevsiminin evvelinde yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur manasına "ramdâ" kelimesinden alınmıştır. Bu yağmurun yeryüzünü temizlediği gibi, Ramazan Ay’ı da müminleri günah kirlerinden temizler. Yüce duyguların coştuğu, sevgi ve saygı, hislerinin müminler arasında alabildiğine canlandığı güzel günlerden biridir. O günde yardımlaşma ve kaynaşma son sınırına varır. Hayırlar ve bereketin bol olduğu ayda insanların birbirlerini tanımaları sağlar. Kaynaşmaları sayesinde birbirlerine yakınlık gösterip insanlar arasındaki bağlar kuvvetlenir.Gönül zenginliğini çoğaltır. Özellikle sizlerden ricam şu mübarek Ramazan ayında ihtiyacı olan kişilere maddi manevi yardım etmeniz, bir kişiyi sevindirmeniz. Üzülerekyazıyorum ki günümüzde para her şeyin önünde geliyor.

Eskiden paylaşmak dini duygular çok daha yoğun yaşanıyordu, günümüzde ise durum biraz daha Absorbe oldu. Bilindiği üzere günümüzde esnafımız iş yapamaz durumda çarşı pazarda insanlar sadece çok elzem olanı almayı tercih ediyor. Oruçlu olan çoğu kişi yada kişiler eskisi gibi karınlarını doyuramıyor. Tam gıdayı alamıyor, maddi sıkıntılar, Banka borçları kredi borçları vergi ve sigorta borçları artık insanların eskisi gibi ibadet etmesini bile engelliyor. Çünkü para problemleri sadece finansal anlamda değil ilişkiler bazında da kişiyi zora sokuyor. Ayrılıklar ve ailelerin parçalanması genellikle büyük finansal sorunların ardından vuku buluyor. Her an herkesin başına gelebilecek bir durum olan borçlanma konusunda tek başına mücadele etmeye çalışan bireyler, bu durumdan psikolojik olarak diğerlerine oranla çok daha fazla etkilenebiliyor. Şunu da belirtmek isterim ki gördüğüm kadarıyla para dünyanın efendisi olmuş, her şeyi yönetir olmuş. İlişkileri, dostlukları, arkadaşlıkları...

Paran varsa sen her şey olursun. Paran yoksa sadece gerçekten yanında olacak kişiler yanındadır. Şunu da bilmenizi isterim ki para sadece bir araçtır hayatımızda. Para yüzünden kendimizden, değerlerimizden, sevdiklerimizden vazgeçmeyelim. En önemlisi özümüzden vazgeçmeyelim. Tam tersi daha çok inanalım, güvenelim, sarılalım birbirimize. Bu zor günler bizlere birçok şey öğretecektir. O zaman yaşamın tadı daha bir başka olacaktır. Belki de küçük şeylerden büyük mutluluklar yaşamayı öğreneceğiz. O zaman insanı anlayacağız, yaşamı anlayacağız. Gönül zenginliğini anlayacağız.

Lütfen değerli okurlarım bu mübarek ayda maneviyatımız zenginleştirerek, olanla olmayan buluşsun yardım elleri çalışsın ki minik kalpler gülsün, burada en çok sıkıntıyı onlar çekiyor. Aile içerisinde en çok minik kalpler zarar görüyor minik kalpleri güldürmek, engellilerimize yaşlılarımıza muhtaçlarımıza hep birlikte sahip çıkmak dileğiyle.

Tüm Müslüman aleminin en derin duygularımla Ramazan ayını, kutlar, hayırlara, güzelliklere vesile olmasını dilerim.

Gönül zenginliğinizin çoğalması dileğiyle,

Saygı ve sevgilerimle…