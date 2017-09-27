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Minor Empire Ankaralılarla buluşuyor

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Minor Empire Ankaralılarla buluşuyor
Türk müziğinde önemli yeri olan türküleri caz tınılarıyla yorumlayan ve dünya müziğinde tanınan grup Minor Empire Ankaralılarla buluşuyor.

Çankaya Belediyesi Anadolu eserlerini cazın büyüsüyle birleştiren Kanadalı Grup Minor Empire’ı Ankaralılarla buluşturuyor. Konser Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde 1 Ekim 19.30’da MEB Şura Salonunda gerçekleşecek.

 

2010 yılında gitarist ve prodüktör Ozan Boz ve vokalist Özgü Özman öncülüğünde Toronto’da kurulan grupta; İsmail Hakkı Fencioğlu, Michael Occhipint, Didem Başar, Chris Gartner, Debashis Sinha, Sidar Demirer ve Selim Sesler gibi çeşitli milletlerden kişiler de yer alıyor. 

İlk albümleri ‘Second Nature’ ile Kanada Folk Müzik Ödülleri ve Kanada Bağımsız Müzik Ödülleri’nde “En İyi Dünya Grubu” ödüllerini alan grubun vokalisti Özgü Özman verdiği bir röportajda grubun kuruluş hikayesini şu şekilde özetliyor: “Kanada’ya taşınmak, kendinle baş başa kalıp ideallere odaklanmak açısından çok yerinde bir karardı. Yeni bir dünya, yeni bir hayat, yeni sesler, yeni dokular ve yeni kokular… Kanada bir yeni dünya ülkesi, sürekli büyüyen bir ülke. Göç Kanada’nın var olması için en önemli unsur. Dünyanın dört bir yanından farklı farklı kültürlerden, geçmişlerden insanlar bir arada yaşıyor. Öyle bir ortamda sunabileceğiniz en ilginç şey kendinizsiniz, geldiğiniz kültürün üzerinizdeki izleri çok önem taşıyor”.

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