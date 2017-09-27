Türk müziğinde önemli yeri olan türküleri caz tınılarıyla yorumlayan ve dünya müziğinde tanınan grup Minor Empire Ankaralılarla buluşuyor.

Çankaya Belediyesi Anadolu eserlerini cazın büyüsüyle birleştiren Kanadalı Grup Minor Empire’ı Ankaralılarla buluşturuyor. Konser Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde 1 Ekim 19.30’da MEB Şura Salonunda gerçekleşecek.

2010 yılında gitarist ve prodüktör Ozan Boz ve vokalist Özgü Özman öncülüğünde Toronto’da kurulan grupta; İsmail Hakkı Fencioğlu, Michael Occhipint, Didem Başar, Chris Gartner, Debashis Sinha, Sidar Demirer ve Selim Sesler gibi çeşitli milletlerden kişiler de yer alıyor.