Miras'ın Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel eserlerinin yorumlandığı konseri Yenimahalle'de beğeni topladı

Anadolu’da uzun zamandır var olan müzik geleneklerini anlamak ve icra etmek amacıyla geçtiğimiz yıl Koray Pekdemir, Eren Can Yıldız ve Deniz Şahin adlı 3 gencin kurduğu “Miras” adlı grup...

Anadolu’da uzun zamandır var olan müzik geleneklerini anlamak ve icra etmek amacıyla geçtiğimiz yıl Koray Pekdemir, Eren Can Yıldız ve Deniz Şahin adlı 3 gencin kurduğu “Miras” adlı grup, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde konser verdi.

Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel eserlerinin yorumlandığı konseri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, muhtarlar ve Yenimahalleliler hep birlikte izledi.

Türküler hep bir ağızdan söylendi

Kültür Bakanlığı tarafından; gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı amaçlayan, sanatın çeşitli dallarında geliştirecekleri projelerini hayata geçirebilmelerini sağlayan destekleme programı GENÇDES kapsamında sahneye çıkan Miras grubu, Serçeşme’den Zalim Poyraz’a, İndim Yarin Bahçesine’den Allı Turnam’a kadar en güzel türkülerden harmanlanan 12 parçayı muhteşem bir performansla yorumladı.

Konser öncesi küçük bir açıklama yapan grubun üyesi gençler “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Ancak konserimizi iptal etmek yerine repertuarımızda değişiklik yapmayı tercih ettik. Çünkü bu sorunlar aşılacak, bu günler geçecekse bu ancak sanatla olacaktır” dedi.

Bu günleri aşacağız

Konserin ardından sahneye çıkarak tüm icracıları tek tek tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da “Türkiye’de her gün yeni bir acıya uyanıyoruz. Bizi birbirimize düşman etmek isteyenler, bizi birbirimizden ayırmak isteyenler var. Bizim geleneklerimize, bizim bölünmez bütünlüğümüze karşı hareket içinde olanlar var. Biz türkülerle büyüdük. Bu ülkenin doğusu da bizim batısı da, kuzeyi de bizim güneyi de. Hepimiz biriz. Bu sınırlar içinde yaşayan herkes çok iyi bilmelidir ki bizim yaşayacak başka ülkemiz yok. Bugünleri aşacağız ve tek yok Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet ve onun değerleridir” diye konuştu.