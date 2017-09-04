MİRCEA LUCESCU; DOĞRULARI SÖYLEMİYOR

Ergün Aydoğan

Neymiş; rakip Ukrayna iki takımdan oluşuyor, biz ise; 15 takımdan oluşuyormuşuz. O nedenle uyum sorunu yaşanıyormuş.

Doğru mu? Yanlış. Rakip Ukrayna ilk 11’i 6 takımdan oluşuyor, bizim ilk 11 de 6 takımdan oluşuyor. Rakip Ukrayna oyuncuları takımlarında 76 dakika sahada yer alırken, bizim oyuncularımız da 78 dakika takımlarında yer alıyor.

Neymiş; sınırsız yabancı uygulaması doğru değilmiş. Oyuncu seçmekte zorlanıyormuş. Kesinlikle doğru değil, 80 milyonluk ülke… Yetmedi oynadığımız rakip ülkelerin nüfusu kadar yabancı ülkelerde yaşayan yurttaşlarımızdan çok başarılı olan futbolcularımız var. Lucescu görevi kabul ederken; Türkiye şartlarını bilmiyor muydu?

Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Ukrayna’ya rezil, ruhsuz bir oyunla 2-0 yenilerek şansımızı iyice azalttık. Şimdi umutların devamı çarşamba günü Eskişehir’de oynayacağımız Hırvatistan maçına ve tabi rakiplerin alacağı sonuçlara kaldı. Oysa İzlanda Finlandiya’ya yenilmiş, aynı puanda olduğumuz Ukrayna’yı yensek çok şey değişecekti!

Yenebilir miydik? Bu anlayış, bu eyyamcılıkla; asla yenemezdik.

Apar topar Terim’i gönderenler; Lucescu’ya kurtarıcı diye sarıldı… Fatih Terim’i yerden yere vuranlar, acımasızca eleştirenler başta Rüştü Reçber nasıl da nazik, sevecen bir şekilde Lucescu’yu eleştirmeye çalışıyorlar. Eleştirmekten kaçınıyorlar…

Neymiş, Lucescu rakibi iyi analiz eder sahaya sonuç almak için çıkarmış! Oyuncuları iyi tanımadığı için böyle bir kadro çıkarmış!

Hani Türk futbolunu en iyi tanıyan hoca Lucescu’ydu! Ne oldu?

Beklenti peşinde koşanlar, çekin elinizi Türk futbolunun üzerinden…

Şimdi gelelim konunun özüne, herkes soruyor; bu kadroyu kim belirledi? Yani bu kadronun Lucescu tarafından belirlenmediği söylenmek isteniyor.

Peki, o zaman bu kadroyu kim belirledi? Takım içindeki ‘o malum çete’ mi?

Düğme baştan yanlış düğmelendi. Nedir o? Federasyon tarafından kadro dışı bırakılan, basın toplantısı yaparak ben artık milli takımı bırakıyorum diyen Arda Turan’ın ayağına gidildi. Bir nevi, Arda Turan’dan özür dilendi. Bak senin için hocayı gönderdik…

Hani ne oldu? Sporcunun ‘çevik ve aynı zamanda ahlaklısı’… Oğuzhan’ın önce çağrılmayıp sonra çağrılması. Ve en önemlisi futbolcuya dayalı sistem kuran, ayaklarından çok çeneleri çalışan, milli takımda ekipleşen; bir dönem kadro dışı bırakılanların hepsinin tekrar milli takıma çağrılması… Hani nerde kaldı sizin ilkeniz?

Sahadaki 11 tel tel dökülürken, yedek kulübesi pür neşe muhabbet halindeydi. Her biri maçı izlemek, maça konsantre olmak yerine, hepsinin gözü cep telefonlarındaydı.

Hocasına posta koyan, ayaklarından çok çenesi çalışan, istediği zaman ben bırakıyorum diyen, keyfine göre hareket eden, gazeteciye saldıran, ilk 11’de olmadığını öğrenince huzursuzluk yaratan, prim alamayınca ayaklanan, büyük kurtarıcı; Arda Turan da maçı kurtarmaya yetmedi!

İlk gol ofsayt, ikinci golden önce top dışarıdan çevrilmiş, hakem hataları varmış… Evet doğru, hakem hataları vardı. Ama hakem hataları olmasa da Ukrayna bizi her türlü yenerdi. Rakip sahaya geçememişiz, rakip kaleyi unutmuş; 2 şut atmışız.

Rakip, saha paylaşımını çok iyi yapmış, Konoplyanka ve Yarmolenko ikilisi durdurulamamış, rakip 3’ü isabetli 15 şut atmış, bizimkilerde seyretmiş.

O kadar ki Arda ve Şener aynı anda taç atmış, düşünün konsantrasyonu…

Umudumuz var mı, az da olsa var. Ne yapmak lazım; öncelikle Luce mazeret üretmeyi bırakacak, Hırvatistan’ı yenecek kadroyu çıkaracak, taktiği sahaya yansıtacak. Bugüne kadar yapılanlar yapılmayacak…