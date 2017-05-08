MİTHATPAŞA-MEŞRUTİYET CADDELERİ KESİŞİMİNDE BULUNAN ÜSTGEÇİT, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNİN 3 GÜNLÜK ÇALIŞMASIYLA SÖKÜLDÜ

Mithatpaşa-Meşrutiyet caddeleri kesişiminde yer alan üstgeçit, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla kaldırıldı. Üstgeçidin ayakları da 1 gecelik çalışmayla kaldırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan “Kızılay bölgesindeki yaya üst geçitlerinin yenilenmesi veya kaldırılması kararı gereğince” Mithatpaşa Caddesi-Meşrutiyet Caddesi kesişiminde bulunan üstgeçidin büyük bölümü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 3 günlük çalışmasıyla kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafik akışını engellememek, yaya ve sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için 5 Mayıs Cuma gecesinden başlayarak, Cumartesi ve Pazar geceleri 22.00'den itibaren yolun trafiğe kapatılmasının ardından, sabah saatlerine kadar çalışıp, söküm işlemlerini yaptı.

Büyükşehir yetkilileri, üstgeçidin merdiven ayaklarının da 1 gecelik çalışmayla kaldırılacağını ifade ettiler.Yetkililer, Mithatpaşa ve Meşrutiyet caddelerinde araç trafik akışının da normal seyrinde devam ettiğini belirttiler.

Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllar yayaların kullanımına açık olan Mithatpaşa Caddesi’ndeki 2 üstgeçidi de yıprandığı gerekçesiyle daha önce kaldırmıştı.