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MİTHATPAŞA-MEŞRUTİYET CADDELERİ KESİŞİMİNDE BULUNAN ÜSTGEÇİT, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNİN 3 GÜNLÜK ÇALIŞMASIYLA SÖKÜLDÜ

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MİTHATPAŞA-MEŞRUTİYET CADDELERİ KESİŞİMİNDE BULUNAN ÜSTGEÇİT, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNİN 3 GÜNLÜK ÇALIŞMASIYLA SÖKÜLDÜ
Mithatpaşa-Meşrutiyet caddeleri kesişiminde yer alan üstgeçit, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla kaldırıldı. Üstgeçidin ayakları da 1 gecelik çalışmayla kaldırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan “Kızılay bölgesindeki yaya üst geçitlerinin yenilenmesi veya kaldırılması kararı gereğince” Mithatpaşa Caddesi-Meşrutiyet Caddesi kesişiminde bulunan üstgeçidin büyük bölümü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 3 günlük çalışmasıyla kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafik akışını engellememek, yaya ve sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için 5 Mayıs Cuma gecesinden başlayarak, Cumartesi ve Pazar geceleri 22.00'den itibaren yolun trafiğe kapatılmasının ardından, sabah saatlerine kadar çalışıp, söküm işlemlerini yaptı.

Büyükşehir yetkilileri, üstgeçidin merdiven ayaklarının da 1 gecelik çalışmayla  kaldırılacağını ifade ettiler.Yetkililer, Mithatpaşa ve Meşrutiyet caddelerinde araç trafik akışının da normal seyrinde devam ettiğini belirttiler.

Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllar yayaların kullanımına açık olan Mithatpaşa Caddesi’ndeki 2 üstgeçidi de yıprandığı gerekçesiyle daha önce kaldırmıştı.

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