Mobil hizmetlere abone sayısı 76,6 milyon, sabit abone sayısı ise 11 milyon kişiye ulaştı

Açelya Aşkın / Editör

Türkiye’de bu yılın ikinci çeyreğinde mobil hizmetler e abone sayısının 76,6 milyon, sabit abone sayısının ise 11 milyon kişiye ulaştığı belirlendi. Interpress’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’ndan derlediği bilgilere göre, geniş bant internet abone sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak sabitte 11,1 milyon, mobilde ise 55,3 milyon olmak üzere toplam 66,4 milyona ulaştığı ortaya çıktı. En yüksek artış yaklaşık yüzde 28,3’lük bir oranla Eve Kadar Fiber abonede yaşanırken, ikinci sırada yaklaşık yüzde 23,3’lük bir oranla Mobil Cepten İnternet in yer aldığı tespit edildi.

60 milyon 4,5G abonesinin 25 milyonu aktif…

Rapora göre, 4,5G abone sayısı 59,9 milyon kişiye ulaşırken, cihazı veya SIM kartının 4.5G hizmetine uyumlu olmaması nedeni ile aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı Haziran ayı sonu itibarı ile yaklaşık 24,9 milyon kişi olarak tespit edildi. Mobil geniş bant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 3 GByte seviyesinde iken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise aylık 6,3 GByte olarak saptandı.

53 binden fazla şikayet yarısından fazlası mobil hizmetle ilgili…

2017 yılı ikinci çeyreğinde tüketicilerden toplam 53 bin 48 şikâyetin geldiği ve bu şikâyetlerin yaklaşık yüzde 52’sinin mobil hizmetler ile ilgili olduğu anlaşıldı. Milyon abone başına tüketici şikâyeti sayısı incelendiğinde ise ilk üç sırada internet servis sağlayıcılığı hizmeti, sabit telefon hizmeti ve mobil hizmetlere yönelik şikâyetlerin yer aldığı tespit edildi.

2,72 milyon abone numara taşıdı…

2017 yılı ikinci çeyrekte, 2,72 milyon abonenin numarasını taşıdığı toplamda ise bugüne kadar taşınan numara sayısının 106,5 milyonu geçtiği belirlendi. Medya Takip Ajansı Interpress’in medyada yaptığı incelemeye göre, yılbaşından bu yana internet ile ilgili 934 bin 841 haber çıkarken, medyaya 4,5G ile ilgili 19 bin 32, mobil internet ile ilgili 7 bin 712 ve sabit internet ile ilgili ise 1.146 haber yansıdığı tespit edildi.