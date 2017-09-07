Modanın Başkentlerine Direkt Gidemiyoruz

Canip Karakuş

Bunun en önemli nedenlerinden biri Ankara’dan, moda nın başkenti sayılan ülkelere direkt uçuş olmamasıdır.

Ankara hazır giyim sektörü ürünün en iyisini üretip, kendi modasını yaratıp, ürettiğini en uygun koşullarda pazarlamasına rağmen, uluslararası pazarda rekabet sıkıntısı yaşamaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri ulaşımda karşılaştığımız güçlüklerdir. Dünya tekstil sektöründeki gelişmeleri, bilhassa moda yı yakından takip etmek zorunda olan üreticilerimiz modanın başkenti sayılan ülkelere rahat gidememektedir.

Zamanımız ve paramız heba oluyor

Dünyada “ moda ” denilince akla, New York, Paris, Londra, Roma, Milano ve Tokyo’nun geldiğini ancak Ankara’dan bütün bu kentlere direkt uçuş bulunmuyor. Tekstil üreticilerimiz, tasarımcılarımız modanın kalbi olan kentlere gidebilmek için saatlerini, bazen günlerini harcamak zorundadır. Saydığımız bu kentlere Ankara’dan direkt uçuş olmaması global piyasalarda elimizi zayıflatmakta, kalite ve fiyatta bizden geri olan ülkelerin önümüze geçmesine yol açmaktadır. Türk tekstilinin, hele hele son yıllarda iyi bir ivme yakalayan Başkent Ankara hazır giyiminin dünya pazarında boy göstermesi için önce biz üreticilerin modanın başkentlerinde boy göstermesi gerekmektedir.

Doğrudan Uçuş Olmaması Trajikomiktir

Fakat bunun için uçuş engelinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Aktarmalı uçuşlarla zaman ve para kaybetmekten bıkan Başkentli hazır giyimciler, global pazarda da rekabet gücünü kaybedebilir. ‘Dünyanın en fazla noktasına uçan havayolu şirketine sahibiz’ diye övünüp, ülkemizin Başkenti’nden, dünya başkentlerine doğrudan bağlanamamamız trajikomiktir. Kabul edilmesi gerekir ki Ankara’nın çözüm bekleyen en önemli sorunlarının başında doğrudan uçuş sorunu gelmektedir, yetkililerin ivedilikle meseleyi çözüme kavuşturması gerekmektedir.