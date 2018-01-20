Motivasyonun Önündeki Engeller Nelerdir?

Dr. Mustafa Atsan

Motivasyon insanları harekete geçirmektir, yapacakları iş için coşkularını arttırıp, güçlerine güç katmaktır. Hayatımızın her alanında önemli bir kavram olan motivasyon bireylerin performanslarını yükselterek bir işi başarma konusunda etkili bir yöntemdir.

Peki iş dünyasında motivasyonun önünde ki engeller nelerdir ve bu engelleri kaldırmak için neler yapılmalıdır?

Bu engellerin başında çalışanların işi nasıl yapacağının bilmemesi gelir. Bunun çözümü işe başlayan her çalışana mutlaka eğitim verilmesi gerekmektedir. İşin nasıl yapılacağına dair bilgi verilmeyen çalışandan yüksek performans beklemek çok yanlış olur. Yapacağı iş konusunda bilgisiz olan çalışan gösterdiği performansın yetersiz olduğunu düşündükçe çalışma azmi, motivasyonu dibe vurur. Bu yüzden işin nasıl yapılması gerektiğinin ve iş ile ilgili becerilerini geliştirmeye yönelik mutlaka bir bilgilendirilmesi ve özgüven kazandırmak şarttır. Şu sözü de unutmamak gerekir; İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa, dört katına…

İkinci sebep olarak ise; çalışanın bir işi yapmak istememesidir. İşin yapılacağını biliyordur fakat yapma isteği yoktur. Bu büyük bir sorundur aslında. Bu sorunun çözümü için de çalışanlarla mutlaka bireysel iletişim kurulması gerekmektedir. Buna sebep olan faktörleri öğrenmek için kişinin kendisine mutlaka sorulmalıdır. Kişinin belirttiği sorunlara göre çözümler üretilmelidir. Çalışan isteksizliğine sebep olan birçok faktör olabilir ve iletişim kurulmadan da bunların öğrenilmesi çok zordur.

Üçüncü sebep; kişinin beceri ve yeteneklerinin çalıştığı işe uygun olmamasıdır. Yani yanlış meslek seçimidir. Bu en çok karşılaşılan sorunlardan birisidir. Çünkü kişiler kendilerini tanımadan, yeteneklerine nelerin uygun olup olmadığını bilmeden ne iş olsa yaparım modunda meslek seçtikleri zaman bu sorun ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda kişinin hayatı buna bağlı olsa bile yapamayabilir, ya da yapması için çok çabalaması emek vermesi gerekebilir. Bunlara çözüm bulmak için bunun da analizleri çok iyi şekilde yapılmalıdır. İyi performans sağlayabilmek için, beceri kabiliyet ve deneyimi ölçecek görüşmeler gerçekleştirilmelidir.

Son olarak ise dış faktörler vardır. Bunların ne olduğunu öğrenmek ve bunların çözümü için de çalışanlar ile iletişim kurmak gerekmektedir. Dış faktörlerden oluşan bir motivasyon engeli bir işletmeyi çok daha olumsuz şekilde etkileyebilir çünkü özelliğine göre bu sorun birden fazla çalışanı da etkileyebilir bu da ekip çalışmasını ve performansı olumsuz etkiler.

Sonuç olarak motivasyon, başarı ve performans açısından önemli bir konu. Bu engeller, sorunlar çoğaltılabilir fakat ben başlıca engellerin ne olabileceğini bu yazımda açıklamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur.