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MOTORLU TAŞITLAR GENEL TEBLİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE HURDA ARAÇLAR, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ’NE DE TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

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MOTORLU TAŞITLAR GENEL TEBLİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE HURDA ARAÇLAR, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ’NE DE TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI
HURDA ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇEKİLMESİYLE HEM ŞEHİR TRAFİĞİNİN NEFES ALMASI HEM DE HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANIRKEN, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUGÜNE KADAR 668 ADET HURDA ARACI TESLİM ALDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre kirliliğine neden olan, trafik akışını olumsuz etkileyen ve yakıt tasarrufunu engelleyen hurda niteliğindeki araçları teslim almaya başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan kanun hükmünde kararname kapsamında Motorlu Taşıtlar Genel Tebliği’nde değişikliğe gidildi. Tebliğ’de belirlenen esaslar çerçevesinde İl Özel İdareleri ile Makine ve Kimya Endüstri Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne ait hurda müdürlükleri dışında Büyükşehir Belediyeleri de hurda araçları teslim alabilecek.

 

ETİMESGUTTA HURDA ARAÇ MERKEZİ

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Malzeme Temin Şube Müdürlüğü bünyesinde Etimesgut’ta kurulan hurda araç merkezi’ne bugüne kadar 1997 model ve daha eski motorlu taşıtlardan oluşan 668 hurda araç teslim edildi.

31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayan ve teslim eden hurda araç sahipleri motorlu taşıtlar vergisi ve gecikme zammı ile vergi cezalarından muaf tutulacak. Hurda araçlarını teslim eden araç sahipleri ayrıca 31 Aralık 2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarını da ödemeyecek.

 

ANKARA TRAFİĞİ NEFES ALACAK

Büyükşehir Belediyesi’ne ait hurda araç merkezinde söküm işlemleri tamamlanan 344 hurda araç Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na teslim edilirken, işlemleri devam eden 324 araç ise daha sonra teslim edilecek.

Şehir trafiğinde seyreden ve dezavantajlı konumdaki araçların trafikten çekilmesi ve toplanmasıyla Ankara trafiğinin rahatlaması ve hava kirliliğinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

 

TRAFİK TESCİL KURULUŞUNDAN BELGE ALINIYOR

Yetkililer, araç sahiplerinin 1997 model ve daha eski motorlu taşıtlarını Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak teslim edebileceği bilgisini verirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından işlemlerin başlatılabilmesi için mükelleflerin, herhangi bir Trafik Tescil Kuruluşu’na müracaat ederek ilgili madde hükmünden yararlanabileceklerine dair belgeyi almaları gerekiyor.

 

GERİ DÖNÜŞÜME GİDİYOR 

Başkentli sürücüleri belgeyi aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürlüğü’nün “0312 507 25 16 ve 0312 507 26 49” numaralı telefonundan randevu almaları konusunda uyaran yetkililer, hurda araçların Bahçekapı Mahallesi Güvercinlik Yolu, Yol-Asfalt Küme Evleri No:1 Etimesgut adresine teslim edilmesi gerektiğini vurguluyor. 

Etimesgut’taki araç parkında toplanan araçların sökülerek ayrı ayrı depolandığını belirten yetkililer, MKEK'e gönderilen hurda araçların geri dönüşüm işlemine tabi tutulduğuna dikkat çekiyor. 

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