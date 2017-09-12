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MOZAMBİK’İN BAŞKENTİ MAPUTO BELEDİYE BAŞKANI SİMANGO VE BERABERİNDEKİ HEYET, BAŞKAN GÖKÇEK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

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MOZAMBİK’İN BAŞKENTİ MAPUTO BELEDİYE BAŞKANI SİMANGO VE BERABERİNDEKİ HEYET, BAŞKAN GÖKÇEK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
-KONUK BAŞKAN SİMANGO:“SİZDEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR… BİZ DE SİZİN BU BAŞARINIZA ULAŞMAK İSTİYORUZ”

Mozambik’in Başkenti Maputo'nun Belediye Başkanı David Simango ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Gökçek, konuklarına, kendi kullandığı araçla ANKAPARK'ı gezdirdi ve konuklarıyla birlikte oyuncaklara bindi.

Konuk Başkan Simango ve beraberindeki heyetle, Başkanlık makamında bir araya gelen Başkan Gökçek, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “İnşallah bundan sonra da daha üst seviyelerde bu tür ziyaretler gerçekleşir” temennisinde bulundu.

-SİMANGO: “ANKARA, ÇOK TEMİZ VE ÇOK YEŞİL BİR KENT”

Ankara’yı çok beğendiklerini belirten konuk başkan Simango da “Ankara çok temiz ve çok yeşil bir kent. Az önce Ulus Tarihi Kent Merkezi’ni ziyaret ettik. Bizim tarih kitaplarımızda okuduğumuz Türkiye’yi yakından görme şansını elde etmek bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mozambik’i ziyaret ettiğini hatırlatan Simango, bu ziyaretin iki ülke ve iki şehir arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine öncülük ettiğini kaydederek, kendisinin de Ankara’ya ilk gelişi olduğunu söyledi. Birlikte işbirliği çalışmalarına başladıklarını, bu kapsamda da şehir planlaması ve kentsel dönüşüm konularında ilk adımların atıldığını anlatan konuk Başkan, “Ankara’daki sizin liderliğinizde yapılan hizmetleri gördük. Bunlar için de tebrik etmek istiyoruz. Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Bu tecrübeleri kesinlikle öğrenmemiz lazım. Çok büyük bir başarı gerçekten. Biz de sizin bu başarınıza ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.  

Ziyaretin ardından Başkan Gökçek, konuk heyeti, kendi kullandığı araçla  ANKAPARK'a götürdü. Konuklarını ANKAPARK'ta bulunan oyuncaklara bindiren Gökçek, dev temaparkta süren çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

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